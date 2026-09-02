正在阅读：3温州提升防汛应急响应为Ⅰ级

温州提升防汛应急响应为Ⅰ级

温州新闻网 2026-09-02 09:18:00
根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于9月2日09时起将防汛应急响应提升为Ⅰ级。

温州网9月2日讯（记者 诸葛之伊）根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于9月2日09时起将防汛应急响应提升为Ⅰ级。

过去24小时，全市实况面雨量143.8毫米。据气象预报，今天阴有暴雨到大暴雨，明天阴有阵雨，局部中到大雨。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11