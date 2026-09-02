温州提升防汛应急响应为Ⅰ级
温州新闻网 2026-09-02 09:18:00
根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于9月2日09时起将防汛应急响应提升为Ⅰ级。
温州网9月2日讯（记者 诸葛之伊）根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于9月2日09时起将防汛应急响应提升为Ⅰ级。
过去24小时，全市实况面雨量143.8毫米。据气象预报，今天阴有暴雨到大暴雨，明天阴有阵雨，局部中到大雨。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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