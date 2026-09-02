瓯海发布 2026-09-02 09:49:48

9月1日，瓯海区召开平安建设反诈工作推进会，研究分析当前工作形势，部署下阶段重点工作。

9月1日，瓯海区召开平安建设反诈工作推进会，研究分析当前工作形势，部署下阶段重点工作。瓯海区委书记刘云峰强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪的重要指示精神，进一步统一思想、强化措施、凝聚合力，坚持“打、防、宣、治”同步推进，构建全链条打击、全方位防控、全覆盖宣传的工作格局，全面筑牢反诈钢铁防线，为推动瓯海经济社会高质量发展提供坚强保障。瓯海区领导张露阳参加会议。

会议通报2025年瓯海区反诈工作情况。会上，潘桥、瞿溪街道作经验交流；泽雅镇、瓯海邮政管理局围绕下步工作安排作表态发言。去年以来，瓯海区聚焦电信网络诈骗违法犯罪突出问题，全面落实一体化综合治理机制，实现了“三降三升”的工作目标，反诈工作取得阶段性成效。

刘云峰强调，要树牢“以人民为中心”的发展思想，以更高站位、更大决心、更强担当，抓实抓细“打、防、宣、治”各项举措，坚决遏制电诈案件高发势头。要在“打”上出重拳，强化严打高压态势，继续紧盯工作目标，做到全链打击再深入、破案攻坚再加力、追赃挽损再抓实，让群众切实感受到打击成效。要在“防”上下真功，守牢重点关口阵地，加强关键行业监管、守牢重点防控阵地、提升科技反诈能力，统筹预警、反制、打击、治理等工作，构建全领域、全链条反诈防控体系，坚决消除“黑灰产”的滋生土壤，有力提升反诈工作效能。

刘云峰强调，要在“宣”上求实效，夯实全民反诈基础，树牢“快破案不如不发案、多追赃不如不受骗”理念，持续扩大反诈宣传覆盖面、提升宣传防范精准度、加强预警劝阻实效性，最大限度减少案件发生。要在“治”上聚合力，健全齐抓共管格局，各单位要牢固树立“一盘棋”思想，进一步压实工作责任、深化协同联动、加强督导问效，形成强大工作合力，确保反诈工作落细落实、取得实效。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区召开平安建设反诈工作推进会

记者 吴佳佳、吴宇洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com