瓯海区调度部署强降雨防范应对工作
9月1日晚，瓯海区召开视频调度会议，全面部署强降雨防范应对工作。会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持极限思维、底线思维，以“时时放心不下”的责任感，扎实做好各项防范应对工作，全力守护人民群众生命财产安全。瓯海区委书记刘云峰，瓯海区委副书记、瓯海区长季湘荣，瓯海区委常委、常务瓯海副区长林蔓分别作工作部署。
会议指出，要思想高度重视本轮强降雨防范应对工作，清楚认识到防汛形势严峻、不容松懈，密切关注雨情水情变化，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，把风险考虑得更周全，把措施落实得更扎实，尽心尽责守护人民群众生命安全。
会议强调，要高效运转指挥体系，压紧压实防汛责任链条，科学调配工作力量，全面激活基层防汛最小单元，严格落实值班值守制度，提升应急响应速度。要确保措施落实到位，以工作的确定性应对风险的不确定性，重点要做好人员转移，进一步加强研判分析，坚决果断转移安置重点区域、危险区域人员，必要时做好扩面转移，统筹落实暖心服务保障；做好隐患排查，加密巡查巡检频次，严防强降雨可能引发的地质灾害、小流域山洪、城市内涝等次生灾害，确保发现险情第一时间处置，切实做到守土有责、守土尽责；做好宣传引导，及时发布风险提示，引导广大市民增强自我防范意识，众志成城做好强降雨防范应对工作。
来 源：瓯海发布
记者 吴佳佳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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