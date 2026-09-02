瓯海发布 2026-09-02 09:49:48

9月1日，瓯海区委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署瓯海区退役军人和双拥工作。

9月1日，瓯海区委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署瓯海区退役军人和双拥工作。瓯海区委书记刘云峰主持并讲话。

会议指出，要认真学习习近平总书记在中共中央政治局第二十七次集体学习、纪念江泽民同志诞辰100周年大会上的重要讲话精神，对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神，在《求是》杂志发表的重要文章《加快建设健康中国》《提高防灾减灾救灾能力》精神。

会议指出，要扛牢强军兴武重任，深入学习贯彻习近平强军思想，全面落实党管武装政治责任，健全军地常态化会商机制，巩固和发扬双拥光荣传统，加强国防动员和后备力量建设。要传承崇高精神风范，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实抓好“一园两平台五大产业”，全力推动瓯海各项事业取得新进展新成效。要提升防灾减灾救灾能力，树牢底线思维、极限思维，持续深化对防灾减灾救灾的规律性认识，加强重点领域安全监测预警，推动灾害治理向事前预防转型。要推进健康瓯海建设，加快建设现代化公共卫生体系、医疗服务体系和医疗保障体系，办好篮球、武术、龙舟等体育赛事活动，推动健康瓯海建设不断取得新成效。

会议传达学习中央、省委、市委退役军人事务工作领导小组会议精神，听取瓯海退役军人和双拥工作情况汇报，研究部署瓯海区贯彻落实意见，审议通过了相关文件。会议强调，要加强政治引领，铸牢忠诚之魂，深入学习贯彻习近平强军思想，建立健全退役军人思想政治工作常态化机制，用好红色资源、丰富活动载体，持续讲好本地崇军故事，激励广大退役军人见贤思齐、再立新功。要服务中心大局，勇建发展之功，持续强化培训赋能、全面激发创业活力、大力支持建功基层，引导退役军人在经济社会发展主战场上建功立业。要深化融合互动，聚焦服务部队、服务备战，深化双拥共建。要优化服务保障，夯实稳定之基，持续做好优抚优待工作、深入营造崇军氛围，不断提升服务保障的精准化、精细化水平。要坚持齐抓共管，汇聚协同之力，牢固树立“一盘棋”思想，健全完善退役军人服务保障体系，稳妥有序抓好移交安置、优待抚恤、褒扬纪念、权益维护等重点工作。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 黄冰娥、许凯光

本文转自：温州新闻网 66wz.com