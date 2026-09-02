乐清发布 2026-09-02 09:49:49

9月1日，温州理工学院乐清校区共建工作联席会议召开。

9月1日，温州理工学院乐清校区共建工作联席会议召开。温州理工学院领导陈永光、孙芙蓉与乐清市领导戴旭强、胡立左逐项盘点开学筹备工作进展，逐条解决当前难点重点问题，研究部署下阶段的重点任务，以最高标准、最优服务保障温州理工学院乐清校区顺利开学、精彩亮相。

会议听取了温州理工学院乐清校区开学准备及需要协调支持解决的问题等情况汇报，与会人员作交流发言。

当前校区开学基础条件已基本具备，配套保障体系正加快成型，校地共建的综合效应逐步释放。

陈永光感谢乐清市委市政府为校区建设付出的巨大努力，学校将以强烈的使命感和责任感办好这所大学。他指出，温州理工学院乐清校区高质量发展的关键在于与乐清城市发展和产业升级深度协同，学校将坚持“地方性、理工类、应用型”办学定位，将学科专业建在产业链上，把人才培养融入产业实践，把科研成果写在乐清大地上，努力打造应用型大学建设的示范窗口和产教融合的新样板。针对开学筹备工作，陈永光希望，重点保障校园环境干净整洁、教学生活设施正常使用、应急抢修及时到位以及供水供电网络运行安全，坚决防范各类安全风险。

戴旭强指出，要聚焦“提质”，紧扣开学节点攻坚扫尾，压茬推进教学、住宿、餐饮、实验等核心功能区按时交付使用；聚焦“有序”，健全校地联席会议和专人对接机制，确保问题第一时间响应解决；聚焦“温馨”，完善公交线路、生活补贴、景区优惠等配套服务，提升师生归属感；聚焦“安全”，紧盯消防、食品、设备及意识形态等重点领域，强化校地联动和应急预案，守护师生安全；聚焦“创新”，深化产教融合，推动学校资源与乐清产业精准对接，实现校地共建、共享、共赢。要强化攻坚意识、效率意识，树牢底线思维，全力推进各项工作，分秒必争落实任务，确保开学平安平静有序。

乐清市领导陈健、陈晓炬等参加会议。

来 源：乐清发布

原标题： 温州理工学院乐清校区共建工作联席会议召开

记者 张孟涛、周林炯

本文转自：温州新闻网 66wz.com