瑞安发布 2026-09-02 09:49:49

9月1日晚，瑞安市召开强降雨防范应对部署调度会，实时听取各乡镇（街道）雨情、水情、险情及应对工作汇报，逐一部署调度重点任务，全面压实防汛各项措施。

9月1日晚，瑞安市召开强降雨防范应对部署调度会，实时听取各乡镇（街道）雨情、水情、险情及应对工作汇报，逐一部署调度重点任务，全面压实防汛各项措施。温州市人大常委会副主任冯金考在瑞指导并参加调度。瑞安市领导李剑锋、陈汉存、徐龙升、朱建芳、林朝进、谢钦巨、戴铭等参加会议，各联系乡镇（街道）瑞安市领导全部下沉一线，指导基层一线开展强降雨防范应对工作。

会议指出，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委、温州市委部署要求，坚持人民至上、生命至上，坚决守住底线，扎实做好各项防范应对工作，全力守护人民群众生命财产安全。本轮强降雨持续时间长、影响范围广、降雨强度大、防控压力大，各地、各有关部门必须在思想上高度警醒、高度重视，坚决克服麻痹思想、松懈心态和侥幸心理，把困难估计得更充分，把风险研判得更精准，把防控举措落得更扎实，全方位织密织安全防线。

会议要求，要以工作确定性应对天气不确定性，推动各项防御措施闭环落实、落地见效。要紧盯人员转移这一核心关键，持续加密雨情、水情监测研判频次，坚决果断转移安置地质灾害隐患点、小流域沿线、低洼地带等危险区域群众，必要时及时扩面转移，同步做好安置点服务保障，确保转移群众安心安全。

会议强调，要常态化开展隐患排查整治，聚焦山区地质灾害点、小流域、低洼地带、老旧小区、在建工程等重点区域，加大巡查巡检力度，做到隐患动态排查、即时整改；要重点防范强降雨引发的山体滑坡、山洪、城市内涝等次生灾害，对积水点位第一时间开展排水疏通作业，快速消除积水隐患；要严格落实社会面管控要求，引导群众减少外出流动，规避出行风险；要强化宣传引导工作，通过多渠道及时发布天气预警、避险提示、防控要求等信息，普及防汛避险知识，提升群众自救互救能力。

来 源：瑞安发布

原标题： 瑞安部署调度强降雨防范应对工作

记者 黄丽云、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com