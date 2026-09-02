永嘉发布 2026-09-02 09:49:49

9月1日晚上，永嘉县召开强降雨防御工作视频会议，研判当前强降雨发展趋势，对本轮强降雨防范应对工作进行再安排、再部署。

9月1日晚上，永嘉县召开强降雨防御工作视频会议，研判当前强降雨发展趋势，对本轮强降雨防范应对工作进行再安排、再部署。会议以视频形式开至各乡镇（街道），市政府党组成员、副秘书长吴呈钱到会指导，永嘉县委书记钟方成主持并讲话，永嘉县领导黄金锡、陈博、金京明参加会议。

钟方成指出，永嘉县上下要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，牢固树立底线思维、极限思维，杜绝麻痹大意、松懈心态，把风险预判在前、措施落实在前，以严实作风打好本轮强降雨防范应对主动仗，全力保障群众生命财产安全。

钟方成强调，要强化监测预报预警，坚持“早报、快报、多报”，科学精准研判会商，加密雨情、水情、地质风险监测频次，加强短临预警预报，落实直达一线的叫醒叫应机制。要科学有序指挥调度，高效运行“1833”联合指挥体系，压紧压实防汛责任，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，领导干部靠前指挥、下沉一线、履职尽责，乡镇部门协同联动、高效配合、形成合力，着力构建上下联动、闭环落实的防御工作格局。要加强风险隐患排查管控，加密巡查巡检频次，严防强降雨可能引发的地质灾害、小流域山洪、城市内涝等次生灾害，紧盯山塘水库、在建工地、地下空间、低洼地带、归港渔船、涉山涉水景区等重点领域，落实落细安全防范措施。要细致做好人员转移安置，坚决果断转移风险区域人员，加强避灾安置点安全管理和服务保障，切实做到“快转、暖留、慢回”。要抓实应急保障工作，提前预置抢险救援力量，检修调试物资装备，确保随时拉得出、冲得上、打得赢。要抓好宣传引导，多频次发布天气预警信息，普及防灾减灾常识，引导群众主动配合转移避险。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉调度部署强降雨防御工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com