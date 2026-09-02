永嘉发布 2026-09-02 09:49:50

9月1日，永嘉县委书记钟方成走访调研永嘉县人大常委会机关、永嘉县政协机关，看望干部职工，了解工作情况，听取意见建议。

9月1日，永嘉县委书记钟方成走访调研永嘉县人大常委会机关、永嘉县政协机关，看望干部职工，了解工作情况，听取意见建议。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，持续提高政治站位、强化责任担当，立足职能定位、主动对标进位，在新征程上展现新担当、实现新作为，为永嘉经济社会高质量发展作出更大贡献。永嘉县人大常委会主任胡宝锋、永嘉县政协主席王晓雄等参加活动。

在永嘉县人大常委会机关调研时，钟方成与永嘉县人大常委会领导班子成员座谈交流，充分肯定近年来永嘉县人大及其常委会工作取得的成绩。他强调，永嘉县人大要深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深刻把握新时代人大工作新要求，深入践行全过程人民民主，牢牢把握正确政治方向。要聚焦中心大局精准履职，以精准有效监督推动永嘉县委各项决策部署落地落细、见行见效。要从严加强自身建设，持续夯实基层人大工作基础，健全完善履职制度体系，锻造政治过硬、本领过硬、作风过硬的人大干部队伍和代表队伍，不断提升新时代人大工作科学化、规范化水平。

在永嘉县政协机关调研时，钟方成与永嘉县政协领导班子成员座谈交流，充分肯定近年来永嘉县政协在助推经济社会发展上取得的成绩。他强调，永嘉县政协要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，凝聚起同心同德、共谋发展的强大合力。要精准服务发展大局，紧扣县域高质量发展重点难点，精准选题、深入调研、务实建言，为永嘉县委科学决策、精准施策提供有力参考。要建强委员与机关两支队伍，不断增强委员政治素养，全面增强履职本领，激发委员履职活力，同时，要发挥政协人才荟萃、联系广泛的平台优势，进一步宣传推介永嘉，为永嘉高质量发展汇聚政协智慧力量。

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原标题： 钟方成走访调研县人大常委会机关、县政协机关

记者 范海国、陈胜豪

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