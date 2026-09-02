温州日报 2026-09-02 09:49:50

近日，2026世界机器人大赛总决赛在北京落幕。温州中小学学子组建代表队征战VEX系列赛项，与全球26个国家的万余名选手同场竞技，斩获高中组最佳程序奖、全国总决赛季军、最佳创新奖等多项荣誉，彰显温州青少年强劲的科创实力与科学教育培育成效。

温州网讯 近日，2026世界机器人大赛总决赛在北京落幕。温州中小学学子组建代表队征战VEX系列赛项，与全球26个国家的万余名选手同场竞技，斩获高中组最佳程序奖、全国总决赛季军、最佳创新奖等多项荣誉，彰显温州青少年强劲的科创实力与科学教育培育成效。

本次总决赛汇聚11418支队伍、17800余名中外选手同台竞技，赛事规格高、竞争激烈。我市精选46名学子组成参赛队伍，覆盖高中、初中、小学三个学段，历经两天六场高强度资格赛比拼，凭借扎实的学科素养、默契的团队协作与稳定的临场发挥，在国际赛场多点开花。

高中科创拔尖出彩

温中摘得最佳程序奖

高中组VEX VRC机器人对抗赛高手云集，赛事不仅比拼临场对抗实力，更侧重工程设计、程序研发与完整过程记录，是数理、工程、信息技术多学科融合的综合赛事。

温州中学高二学子徐睿杰、王泓翔、彭翌杰组队参赛，与全球35支顶尖队伍同场竞技。凭借严谨的程序设计、流畅的现场运行、详实规范的工程记录，战队脱颖而出，斩获高中组“最佳程序奖”，也是本次温州高中代表队唯一单项特色大奖。

“VEX赛事贯穿代码编写、机械搭建、调试操控全过程，十分锻炼学生工程思维与跨学科应用能力。”温州中学副校长林孙成表示。作为浙江省人工智能教育示范校和承接教育部人工智能赋能教育行动任务试点学校，温州中学积极推进人工智能、VEX机器人、具身智能机器人、模拟飞行器、结构设计等科创教育，曾两次受邀在全国大型会议上分享经验。该校去年组建VEX机器人兴趣小组和实验室，组织参赛学生利用周末、寒暑假集训打磨，优化程序与机械适配。下一步，学校将在南湖校区建成标准化VEX机器人实验室，扩大VEX机器人社团规模，常态化开展训练与赛事培养，培育更多拔尖创新人才。

我市高中队伍整体实力强劲。温州市第二十二中学以4胜2负挺进高中组前16强，拿下温州高中组资格赛最佳成绩，晋级淘汰赛；温州第二高级中学、温州市第八高级中学同样闯入淘汰赛，彰显温州高中科创教育整体水平。

初中战队逆风突围

实验中学深耕科创结硕果

初中组赛场，温州市实验中学教育集团战队与全球45支精英队伍角逐，以4胜2负拿下中学组资格赛最佳成绩，挺进16强。季军争夺战中，队员沉着应战、灵活变阵，力克俄罗斯代表队，夺得全国总决赛季军。

赛程跌宕起伏，循环赛遭遇赛场信号丢失故障开局失利，半决赛惜败强敌无缘冠亚军。七年级编程手张钊绮与队友周柯邑、祝铭朗迅速复盘，优化程序、修复设备，惊险完成晋级。“科创从来不是一帆风顺，而是不断试错优化的过程。”张钊绮说，备赛期间队员平衡学业与训练，在反复调试改错中磨炼心态，把赛场拼搏精神融入日常学习。

温州市实验中学教育集团党委委员、七都分校校长张永约介绍，该校自2012年推进创客教育，构建分层进阶科创育人体系，以基础课程夯实根基，以项目化学习促进学科融合，依托机器人、人工智能社团满足学生个性化发展，引导学生走完“发现问题—设计建模—编程调试—迭代改进”完整实践链条，综合运用多学科知识，锤炼工程思维、协作能力与抗挫品质。学校培育机甲大师、VEX机器人等多支科创队伍，斩获多项国家、省级奖项，还承办世界机器人大赛温州站选拔赛。同时联动高校、科技企业搭建协同育人网络，引入行业专家参与课程建设，帮助学生接触前沿科技。

其余参赛队伍同样捷报频传。温州市南浦实验中学教育集团凭借精巧机械结构设计荣获“最佳创新奖”；VEX IQ工程技能赛中，温州上海世外学校、南浦实验中学教育集团晋级决赛，温州上海世外学校首次参赛便拿下全国第七。

赛事领队朱迪教练表示，本次参赛机器人从机械架构设计、组装搭建到程序自主编写、现场调试优化，全部由学生独立完成。赛事全方位锻炼青少年逻辑思维、创新设计与临场应变能力，是践行“以赛促学、以赛促创”科学教育理念的优质平台。

近年来，温州持续深化新时代科学教育改革，各校积极搭建科创社团、实验室平台与赛事体系，让学生在真实项目、真实竞赛中锻炼能力、开阔视野。一批批瓯越少年在全国、全球科创舞台奋勇争先，为温州科创教育高质量发展积蓄青春力量。

来 源：温州日报

原标题： 逐智赛场创未来 温州少年闪耀世界机器人大赛

记者 潘舒畅

本文转自：温州新闻网 66wz.com