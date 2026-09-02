文成发布 2026-09-02 09:49:50

9月1日，文成县委书记杨德听主持召开文成县强降雨防御工作视频调度会议。

9月1日，文成县委书记杨德听主持召开文成县强降雨防御工作视频调度会议，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，认真落实省市部署要求，坚持人民至上、生命至上，强化极限思维、底线思维，以最坚决的态度、最严实的举措、最过硬的作风，精准防范各类风险隐患，全力打赢本轮强降雨防御攻坚战。文成县领导张呈念、林伟、范学序、王荣华、赵嵘、郑祥邦、王建、张敏等参加会议。

会上，文成县气象局、文成县水利局、文成县资规局、人员转移专班、文成县防指办及文成县17个乡镇依次汇报了防汛备汛工作开展情况。

杨德听指出，当前汛期降雨集中、极端性强、不确定性大，防汛形势严峻复杂。文成县上下要坚决摒弃麻痹思想、侥幸心理、松懈心态，立足防大汛、抢大险、救大灾，把风险预判、隐患排查、举措落实做在前面，牢牢掌握防汛减灾工作主动权，全方位织密筑牢防汛安全防护网。

杨德听强调，要加强监测预报预警，气象、水利、资规等部门深化联合会商、滚动研判，密切跟踪雨情水情等变化趋势，及时发布暴雨、山洪、地质灾害等预警信息。要全面做好人员转移，严格落实“三提前三必须”，提前转移、主动转移危险区域人员，适时开展扩面转移，确保应转尽转、不落一人，同时统筹落实暖心服务保障。要强化风险隐患排查，紧盯山塘水库、小流域山洪、地质灾害风险区、道路交通等重点领域，开展拉网式隐患排查，对发现的问题立行立改、闭环管理，严防强降雨可能引发的次生灾害。要压紧压实防汛责任，严格执行24小时带班值班制度，严格落实各级各类等防汛责任人岗位职责，将防汛责任细化到岗、落实到人、覆盖到点，确保预警信息及时传达、应急措施高效落实、防汛机制顺畅运转，以严实作风守护群众生命财产安全。

来 源：文成发布

原标题： 文成调度部署强降雨防御工作

记者 赵鹏鹏、夏晓强

本文转自：温州新闻网 66wz.com