平阳发布 2026-09-02 09:49:51

9月1日，市强降雨防御工作调度会结束后，平阳县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，强化极限思维、底线思维，全面进入临战决战状态。

9月1日，市强降雨防御工作调度会结束后，平阳县第一时间召开续会，视频连线各乡镇，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，强化极限思维、底线思维，全面进入临战决战状态，从严从细从实抓好防汛减灾各项工作，确保实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

市人大常委会副主任白洪楞到会指导。平阳县委书记孟晓斌作工作部署，平阳县领导陈桂雷、李阳阳、洪志亮、李武杰等在主会场参加会议，其他平阳县领导分别在包挂乡镇分会场参加会议。

会议听取了气象部门分析汇报，并对平阳县强降雨防御工作进行再研判、再调度、再部署。会议指出，受多轮台风气流影响，本轮强降雨雨量极大、风险持续叠加、影响范围广，防汛工作的不确定性、突发性、挑战性显著增加。各地各部门要深刻认清当前防汛严峻形势，坚决摒弃麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，全方位、全链条、全覆盖筑牢防汛安全屏障。

会议强调，要认清严峻形势，坚决克服麻痹厌战情绪，深刻把握当前防汛工作的严峻性、复杂性和紧迫性。要密切监测雨情、水情、汛情、灾情，加密预报预警频次，及时分析研判汛情发展趋势。要进一步抓深抓细人员转移避险，坚决落实“应转尽转、应转早转、应转快转”的原则，做好转移人员有序管控和安全管理。要严格落实汛期24小时专人值班、领导带班、在岗值守制度，持续激活防汛应急小单元，切实保障人民群众生命财产安全。要纵深推进隐患排查整治，紧盯重点领域、风险点位，确保第一时间发现、第一时间处置、第一时间避险。要科学开展全流域防洪准备，加强河网、水库科学调度管理，最大限度降低洪涝灾害影响。要进一步做好抢险救援准备，推动应急救援力量前置，确保物资设备和救援力量全程可用、有效管用。要刚性抓好指令要求落实，高效运行“1833”联合指挥体系，强化统筹指挥调度，确保风险预警、研判管控各环节顺畅运行。要全面做好宣传发动，即时推送防汛动态信息，传播正能量，广泛发动凝聚防汛共识，筑牢群防群治防线。要严肃纪律、压实责任，以严明纪律倒逼责任落实、工作落地，坚决打赢强降雨防御硬仗。

来 源：平阳发布

原标题： 平阳研判调度防御强降雨工作

记者 曹文倩、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com