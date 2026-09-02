103岁刘阿婆的“如歌似锦”

温州都市报 2026-09-02 09:49:17

刘阿婆双耳虽略有耳背，但脑子依旧清晰，不仅识字，更能提笔书写。面对记者的“提问”，她缓缓应答，一言一行皆流露百岁长者历经世事沉淀后的通透与从容。

刘阿婆和大儿子徐惠民

温州网讯 “您还会唱歌吗？”

“听说您以前擅长织布做衣，都织过哪些好看的图案？”

“阿婆，能和我们分享您的长寿秘诀吗？”

……

这是记者记录在采访本上的一句句话，是写给103岁的刘万梅阿婆看的。刘阿婆双耳虽略有耳背，但脑子依旧清晰，不仅识字，更能提笔书写。面对记者的“提问”，她缓缓应答，一言一行皆流露百岁长者历经世事沉淀后的通透与从容。

日前，记者走进刘伯温故里——文成南田镇新南村，与这位百岁老人开启了一场特别的“对话”。

打小能歌善舞

而今仍是方言老歌传唱人

初见刘阿婆，她澄澈的眼神与整洁的外表，给人留下深刻印象。

刘阿婆年少时就读于文成县南田镇的一所小学，学业突出，是老师们眼中的好学生。彼时，她便已经流露出对艺术的喜爱。“我妈从小就喜欢跳舞，只要听见欢快的音乐，就会跟着节拍起舞。这份即兴的快乐，常常能感染她身边的每一个人。直到去年腿部开始疼痛，才不再跳了。” 大儿子徐惠民说，正是这份对艺术、对舞蹈的热爱，造就了刘阿婆开朗乐观的性格。

毕业后，受当时乡村教育条件限制，尚未成家的刘阿婆，成了一名乡村音乐教师，教村里的孩子们学唱歌曲。采访当天，刘阿婆也即兴清唱了几段。

南田镇新南村党总支副书记刘利斌介绍，当年红军开辟浙南游击根据地，曾进驻南田镇。当地群众掩护游击队，部分战士也曾借住在刘阿婆家中。刘阿婆照料过负伤的红军战士，也正是在那段峥嵘岁月里，她记下并学会了许多革命歌曲。

文成是刘伯温的故乡。为深挖伯温文化、守护本土文化瑰宝，近些年，各地文化工作者常会登门拜访刘阿婆。“如今村里不少老人要么记不清词曲，要么已经离世。”刘利斌说，刘阿婆是濒临失传的方言老歌重要传唱人，为当地保留下了独一份的乡土文化素材。她能歌善舞，传承着一方土地的文化基因；她知书达理，温润浸润着这片故土的人文气息。

少年“姐弟恋”

缔结一生相守美好情缘

在新南村，刘阿婆与徐阿公相濡以沫的一生，是邻里间广为流传的佳话。刘阿婆比徐阿公年长四岁，年少时二人在同一所小学读书。徐惠民告诉记者：“当年我祖父想法很朴素，就想给我爸找一个年长几岁的媳妇，觉得年纪大一点更心善懂事、会顾家，能包容照顾人。”正是这份质朴的期许，促成了刘阿婆与徐阿公相守一生的美好姻缘。

说起父母的往事，徐惠民笑着回忆：“那时候我妈已经毕业，我爸还在读书。我爸年轻时比较贪玩，读书不上心，写作文更是一塌糊涂。我妈不一样，聪明、读书踏实，文笔特别好，是学堂里的好学生。”有一回，老师布置课堂作文，徐阿公毫无头绪，情急之下便找到刘阿婆帮忙。刘阿婆提笔一气呵成，徐阿公便拿着这篇文章上交。可文章文笔出众，很快引起了老师的怀疑。经过当堂询问，徐阿公只好如实坦白了事情的来龙去脉。这段趣事就此在乡里传开，这篇作文，也成为二人年少青涩缘分的一段特别见证。

遵循旧时婚嫁习俗，20岁的刘阿婆与16岁的徐阿公喜结连理。婚后，两人“分工合作”，徐阿公务农，刘阿婆则过起“相夫教子”的日子。数十载烟火朝夕，她默默操持家事，把琐碎日子打理得井井有条。在徐惠民眼里，母亲知书达理、通透善良，不仅把家事照料妥当，更以言传身教涵养优良家风，潜移默化着子女的成长。

亲手纺纱织布

呵护一家人四季冷暖

刘阿婆一生育有六个子女，四个女儿两个儿子。在物资匮乏的年代，她凭着一双巧手，呵护着一大家子的四季冷暖。全家老小的衣物、被褥、鞋袜，全部由她一人亲手织就。

“以前家里有一台老式纺纱机，我妈从买棉花、弹棉花，到纺纱织布，再到裁剪刺绣、缝制，所有繁杂工序一人承包，十分辛苦。” 小儿子徐建民说，那时候，母亲全靠一双手，一根纱、一寸布，熬出来。“白天忙家务、洗衣做饭，晚上则点灯织布做衣服，我们六个兄弟姐妹从小到大穿的衣服都是她亲手做的。”

当天采访现场，刘阿婆特意起身，从屋内小心翼翼地拿出自己亲手钩织的两个老物件。一件是针脚整齐、纹路密实的毛线风扇头套，样式朴素大方，做工细致规整。她介绍说：“家里电风扇到了秋天冬天用不上，就用这个头套拿来盖上，这样就不会沾上灰尘了，到了第二年夏天拆开来，干干净净又可以接着用，不浪费。”

另一件是厚实柔软的毛线坐垫，刘阿婆说：“到了冬天椅子冰凉，坐着不舒服，这个坐垫铺上去可以保暖、隔凉，我已经用好多年了，一直都没有坏掉，结实又好用。”

徐惠民说，母亲的手艺在村里可是出了名的。甚至90多岁时还能在织物上绣出凤凰、鸳鸯、花鸟等各式纹样，甚至能编出“田”“心”等汉字图案，针脚细密，图样栩栩如生。“以前村里谁家要做腰带、布袋、小孩毛衣帽子，都来找我婆婆请教，她从不藏私，总是耐心传授。” 儿媳妇陈木兰夸赞婆婆的勤劳善良，评价她“手巧、心善、肯帮忙，又懂得勤俭持家，村里人人敬重她。”

百岁福寿密码

修养与水土共同铸就

刘阿婆的百岁福寿，是她个人修养与文成这方水土共同成就的。恬淡自律的日常、知足向善的品性、和睦清正的家风，是其最朴实的长寿秘诀。

徐建民介绍，数十年间，母亲始终早睡早起、起居有序，每日清晨5点多便准时起身，独自静坐阅书。“我妈这辈子最大的特点就是心静、不乱想、不操心，一辈子活得清净安稳。”

如今，徐惠民与徐建民轮流照料母亲的日常起居，日常饮食由儿媳妇打理。“她常年偏爱粗粮素食，喜欢吃杂粮和蔬菜，口味比较清淡。”陈木兰说，除了饮食有节制外，婆婆还是个闲不下来的人，“她一生勤快惯了，闲不住，也不爱麻烦人，小件衣服都是自己洗，能自己动手的绝不叫我们帮忙。”

去年，刘阿婆意外摔伤骨折，家人十分担忧。“当时送到医院，医生都说百岁老人大多指标弱、不敢动刀，没想到我妈检查出来全部达标，身体机能比很多八九十岁的老人还好。”徐惠民说，最终母亲顺利做完手术，住院十余天便出院了，再过了两个月，母亲便能重新下地行走。

没有严苛家训，却用一生言行涵养优良家风、教化后辈。“我妈一辈子没做过一件亏心事，不与人争、不与人怨，待人客气、做事本分。”徐惠民说，母亲最常叮嘱他们兄弟姐妹的是，要踏实过日子、善良守本心。在她的言传身教下，家族如今四世同堂百余口人勤勉上进，个个有出息。

从教书育人到能歌善舞，从执笔书写到笑对人生，刘阿婆用一个世纪的精彩，诠释了何为“老有所乐，心有所依”。她的存在，也正是文成作为“中国长寿之乡”生动、富有诗意的证明。

来 源：温州都市报

原标题： 103岁刘阿婆的“如歌似锦”

当过音乐老师，至今仍是方言老歌乡村传唱人

堪称巧手匠人，匮乏岁月里撑起一家四季冷暖

记者 林吉祥/文 邹敬攀/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com