人民日报 2026-09-02 09:54:00

对话人：

孟繁哲 本报评论员

姜照雯 四川日报评论员

孟繁哲：科技创新是推动高质量发展的引擎。四川绵阳坐拥20家国家级科研院所，科研资源之丰沛在西部少有，却曾面临“科技强、产业弱”的困境。如今，研发投入强度稳居全国前列，培育国省级产业集群24个，“十四五”时期末高技术制造业增加值占比提升至37.6%。绵阳的创新蝶变源于做对了什么？

姜照雯：实验室到生产线，中间隔着技术验证、中试放大、市场对接等多个环节，单靠任何一方都难以独自跨越。

当好“创新组织者”，将中国（绵阳）科技城党工委管委会打造成为统筹科技城建设的“专门、专责、专业”机构；打造光子科创城、低空安防高地、低空装备检验检测认证中心“三大标志性平台”；赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权……绵阳坚持深化改革，让创新要素流动更顺畅。有效市场和有为政府紧密结合，以重点产业建圈强链为抓手，推动创新链与产业链深度融合，正是解锁绵阳创新蝶变的一把钥匙。

孟繁哲：说到融合，绵阳的大量前沿技术在“院墙之内”，如何依托雄厚的大院大所资源优势发展优势产业，更好推动院所科技成果转化？

姜照雯：长虹、九洲等一大批转型的“绵阳造”，已深入日常生活、打入国际市场。推动院地资源互通互补，有助于实现经济等多重效益的最大化。比如，中国工程物理研究院激光聚变研究中心研发的抗磁深低温温度传感器，能在极寒和强磁场环境下精准测温，可应用于量子计算、可控核聚变、核医疗等领域。如今，绵阳创新构建院（校）地“融智荟”“科产汇”等常态化对接机制，为院所技术转化搭建了体系化的承接通道。大力推进院地协同创新，不仅能更快突破现有技术瓶颈，也能开辟更多产业蓝海，培育壮大新质生产力。

孟繁哲：各地都在深入推进四链融合，地处西部的绵阳怎么看待自己的比较优势？

姜照雯：在主动融入发展大局中找机遇，是西部城市推动科技创新的必然选择。自绵阳与重庆北碚区签下成渝地区首个非毗邻城市合作框架协议以来，两地不断扩大合作领域，共同组建规模2亿元的科技创新股权投资基金，推动多项创新成果投入市场。

格局有多大，发展的空间就有多大。搭建常态化供需对接平台，以开放视野配置创新资源，地理上的内陆腹地完全可以成为创新链上的关键节点。

孟繁哲：身处百年变局，既要时不我待推进科技自立自强，只争朝夕突破“卡脖子”问题，又呼唤尊重科技创新规律、撬动更多耐心资本，这对地方治理提出了哪些新要求？

姜照雯：与招商引资、承接产业转移不同，科技成果转化周期更长、不确定性更大，对地方治理的耐心与定力是一种特殊考验。首先，需要树立和践行正确政绩观，不能以“马上出数字”的急功近利心态对待科技创新，而应该坚持长期主义，一茬接着一茬干，确保政策的连续性和稳定性。

其次，需要涵养创新生态，既要有所为，也要有所不为。有所为，是提供公共服务和制度保障，帮创新主体解决产权保护、生活服务等后顾之忧；有所不为，是克制过度干预的冲动，尊重创新自身的规律和节奏。好的创新生态，就是以制度的确定性去托举探索的不确定性。把该做的事做到位、该留的空间留出来，方能让科技创新的“关键变量”持续转化为高质量发展的“最大增量”。

孟繁哲：把科技“家底”转化为发展优势，一个“融”字至关重要。当好“创新组织者”，推动科技创新和产业创新深度融合；架起院地融合之桥，让国防科技的活水润泽民用产业；主动融入国家战略，以开放协同拓展创新半径；营造创新生态，融通产业、金融、学术机构等各方力量……坚持系统观念，因地制宜、久久为功，中西部地区同样可以用好科技创新红利，找到以科技创新促进高质量发展的有效路径，在培育和发展新质生产力中各展其长、赢得主动。

原标题：念好创新“融”字诀（连线评论员）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com