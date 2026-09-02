人民日报 2026-09-02 09:56:00

时间就是生命，责任重于泰山。再难都要挺进，再险都要克服，只要还有希望就不放弃搜救

西藏吉隆县。8月28日，坐上武警部队的车，一路向吉隆口岸方向行进。越往前走，车窗外的景象越触目惊心。湿滑的淤泥、硌脚的乱石，堆成一座座“小山”。踩在上面，深一脚、浅一脚，一不小心就会打个趔趄。道路抢修现场，一侧山壁高峻陡峭，另一侧吉隆藏布裹挟着泥沙呼啸奔流而过。身处其间，才知救援难度之大，愈加感受到向险而行的意义。

突进攻坚，使命必达，救援人员勇毅向前。看看在216国道上一溜排开的车辆，“一方有难，八方支援”立刻具象化了。车身上的文字，标记了救援人员的单位：解放军、武警、消防救援、中国安能……各条战线的力量，各展所长、齐心协力，抓紧抢通道路、全力实施救援。事实再一次表明，我们党具有无比坚强的领导力，是风雨来袭时中国人民最可靠的“主心骨”。

自然灾害与突发危机面前，时间就是生命，责任重于泰山。闻令而动，尽锐出战，展现出维护国家安全、守护人民群众生命财产安全的坚定决心和强大能力。

一名清淤的武警战士，今年24岁，左臂戴着“党员突击队”的袖标。去年，他曾参加过定日地震的抢险救援。8月26日，他像往常一样操课训练，忽然得到通知，没有丝毫迟缓，迅速与战友们收拾行装、集结、登车。灾情严重到什么程度？现场有多危险？那时还情况不明。可一声号令，所有人义无反顾。

“一是相信上级会有科学的研判和部署；二是知道等不起，必须上、没商量。”抢险救援是一项专业性极强的特定行动，更是关于信念、担当的庄严实践。

除了用行动争取时间的坚决、向险处勇毅进发的无畏，还有向前深入的执着。道路抢通作业区位于高山深切峡谷，紧贴河道，两侧山体陡峭，施工面极其狭窄，大型机械无法多机同步作业，装备调度和回转避让空间不足。加上受淹路段长、水深流急，只能边翻渣、边填筑、边推进，作业进度受到较大制约。面对复杂工况，救援队伍运用多种战术提升效率：采取翻渣接力、涉水作业方式开展填筑施工，铺填大块石稳固路基，逐段向前推进。新困难出现了，就想新办法解决，绝不轻言退缩。依靠坚定的决心、灵活的战术，救援通道不断通向吉隆口岸。

再难都要挺进，再险都要克服，只要还有希望就不放弃搜救。探测的敲击声，清障的作业声，寻迹的呼喊声，机器的掘进声……声声震耳，传递着不放手的坚定、救下去的决心。道路被阻断、房屋被掩埋，但分秒必争的全力以赴、破石开路的坚韧不屈，从未减弱。

“人民至上、生命至上”，正是这一价值理念，把所有人凝聚起来，汇合成磅礴的力量。

目前，救援还在进行，困难也客观存在。一米一米挺进，没有捷径但绝不退缩。大家始终坚信，每一份坚持都有意义；大家也众志成城，全力以赴打好这场救援硬仗。

（作者为本报政治文化部记者）

记者：沈童睿

原标题：一米一米挺进，没有捷径但绝不退缩（现场评论）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com