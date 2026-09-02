泰顺发布 2026-09-02 10:01:28

9月1日，泰顺县委书记张银贵调度部署强降雨防御工作。

9月1日，泰顺县委书记张银贵调度部署强降雨防御工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，认真落实省市部署要求，树牢“一个目标、四个宁可”理念，立足底线思维、极限思维，周密做好强降雨防御应对工作，全力守护人民群众生命财产安全。

在泰顺县应急指挥部，张银贵与泰顺县防指成员单位会商研判强降雨形势以及可能造成的影响，针对性调度督导泗溪、彭溪、雅阳、柳峰等乡镇强降雨防御应对工作，并视频连线部署重点工作。他指出，近期泰顺县汛情叠加承压，加之前期持续强降雨致山体含水量饱和，防御形势格外严峻。泰顺县上下要充分认识做好防范应对工作的极端重要性，坚决摒弃麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，切实把思想和行动统一到省市工作部署上来，严密防范集中降雨、次生灾害等风险隐患，全方位筑牢防汛安全防线。

张银贵强调，要做到隐患再排查，坚持“重心下移、力量下沉”，联动村“两委”、网格开展拉网式隐患排摸，紧盯路基掏空、边坡松动、小型滑坡等既有风险点，同步排查地质灾害、切坡建房、临水临崖等风险区域和高空作业、野外文旅活动衍生风险，及时夯实薄弱环节，密切关注新增隐患，做到排查不留盲区、处置迅速到位。要做到转移再加码，对风险点位、心里不托底的区域，做好群众思想疏导解释，坚决果断落实人员转移，加强避灾安置点物资供给和安全保障，用心用情提供暖心服务，落实“一对一”帮扶，确保人民群众安全。要做到预报再加密，气象、资规、水利等部门加密监测频次，严格落实预警叫应机制，属地乡镇加强临机决断，以预警预报为令，因地制宜梯次落实管控措施，精准预置应急抢险救援力量，牢牢把握防汛工作主动权。要做到管控再加强，从严落实社会面风险管控，紧盯建设施工、道路交通、户外作业、涉水工程、旅游景区等重点领域，加强巡查值守，落实落细安全防范措施。要做到氛围再浓厚，充分用好应急广播、村级微信群等宣传载体，滚动推送雨情动态、地质灾害风险提示与避险自救常识，持续提升群众风险防范意识，畅通群众发现隐患反馈渠道，凝聚群防群治强大合力。

张银贵强调，各乡镇、相关部门要严格落实24小时值班和领导带班制度，压紧压实各级包保责任，贯通落实预警预报、分析研判、叫应叫醒、人员转移全链条闭环管理，总结复盘提升能力，补短板强弱项，构建上下联动、指令畅通、执行有力的防汛防御工作格局。

泰顺县委常委、常务泰顺副县长钟政添参加调度。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺调度部署强降雨防御工作

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com