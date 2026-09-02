龙港市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要指示重要文章精神

龙港发布 2026-09-02 09:56:51

9月1日，龙港市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。

9月1日，龙港市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在纪念江泽民同志诞辰100周年大会上的重要讲话精神，坚持对党忠诚，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保“总书记有号令、党中央有部署、省龙港市委有要求，龙港见行动走在前”；坚持创新发展，加快推进制度创新、科技创新、产业创新、治理创新、文化创新等“五大创新”，大力推动以创新龙港建设为支撑引领的“八大全面成势”，全面塑造经济社会发展新动能、新活力；坚持实干为民，树立和践行正确政绩观，持续推动基本公共服务一体化提质增效，实施好一批“小切口、大民生”改革举措，不断提升群众获得感、幸福感、安全感；坚持战略思维，聚焦“落实”二字，全面推进“1441”行动方案，提速推动全面展现名不虚传的全国新型城镇化改革策源地、全面展示名副其实的“改革名城·瓯越明珠”。

要认真学习贯彻习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示精神、在8月28日中共中央政治局会议上的重要讲话精神和在《求是》杂志上发表的《提高防灾减灾救灾能力》重要文章精神，突出预防为主，坚持关口前移、强化源头管控，将安全韧性要求贯穿国土空间规划及各类建设规划全过程，持续提升城市安全韧性水平；突出人民至上，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，切实守护人民群众生命财产安全；突出统筹施策，压紧压实属地管理责任、部门监管责任和单位主体责任，推动形成齐抓共管、协同配合的工作合力。

会议还专题部署防汛防台和防强降雨工作。会议强调，要强化监测预警、精准叫应叫醒，高效运行联合指挥体系，精准研判风情、雨情、水情、汛情，聚焦重点区域，定点定向预警，确保预警信息第一时间到社、到户、到人。要强化全域排查、闭环管控隐患，紧盯地质灾害、城市内涝、涉海涉渔、老旧房屋等重点领域，开展拉网式风险隐患排查整改，确保风险隐患及时清零、动态清零。要强化应急准备、时刻严阵以待，完善防汛防台预案，加强抢险队伍、救援队伍力量建设并前置下沉一线，盘点补齐防汛 “三大件”“五小件”，确保万无一失。

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原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要指示重要文章精神

记者 邓雨薇、王炫

本文转自：温州新闻网 66wz.com