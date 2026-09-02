人民日报 2026-09-02 09:59:00

“高峰无感”的电力保供答卷，见证我国实现高水平科技自立自强的坚定笃行、电力事业以人民为中心的价值追求

今年夏天，全国用电负荷持续高位运行，屡创新高。然而，从体验端来看，城市运转井然，万家灯火如常，日常用电少有停电、限电烦忧。这份“负荷迎峰值、居民却无感”的反差并非偶然，而是得益于我国电力系统的稳定供应，彰显了我国新型能源体系建设的显著成效。

超前谋划、建在平时，筑牢总量保供底盘。

我国是人口大国，用电需求大且区域差异较大。不管是项目建设，还是应急管理，都要把困难和挑战估计得更充分一些，把工作举措考虑得更周全一些。适度超前布局，才能避免出现“车等路”的情况，更好统筹当前与长远、供给与需求。

截至今年6月底，国家电网累计建成43项特高压工程。从能源大动脉贯穿全国，到城乡配电网畅通“最后一公里”，再到灵活智能的微电网就近支撑，主配微网协同联动，织就一张多层次、立体化的供电网络。充足的供应稳稳托住节节走高的用电需求，为夜幕中的灯火通明、流光溢彩提供强有力保障。

绿电崛起、区域协同，释放增量利用空间。

我国是水电大国。坐落在金沙江上的白鹤滩水电站，日最大发电量能满足1.48亿人一天的生活用电。今年上半年，风电、光伏累计装机规模占全国发电总装机的48%以上，撑起“半壁江山”，绿色电力日益成为电力保供的重要支撑。

“十五五”规划纲要提出，“深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系”。直面能源资源与负荷中心逆向分布的基本格局，全国电力“一张网”建设蹄疾步稳。依托一项项特高压工程搭建起的电力“高速公路”，戈壁的光、草原的风、江河的水转化成电能，被“闪送”到千里之外。“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源格局加速构建，最大程度将资源优势转化为供电效能。

技术赋能、荷储联动，深挖存量调度潜能。

传统保供模式下，应对尖峰负荷主要靠扩大投资、新建电厂、扩容电网；如今技术赋能，极大丰富调峰手段。

四川成都，电网侧储能电站化身巨型“充电宝”，充一次就能满足约5000户家庭一天的用电需求；青海完成算电协同实战验证，算力负荷常态化参与“削峰填谷”调度……一个改变殊为直观：夏日迎峰，以往各地最关心“电源够不够、线路卡不卡”，如今越来越多城市开始测算“可调负荷有多少、响应速度有多快”，电网运行更高效灵活，能源安全防线越筑越牢。

无论是超前布局、区域协同还是技术优化，都充分彰显我国社会主义制度的显著优势。“高峰无感”的电力保供答卷，是新发展理念指引形成的发展硕果，见证我国实现高水平科技自立自强的坚定笃行、电力事业以人民为中心的价值追求。

加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，始终以人民群众的获得感、幸福感、安全感为标尺丈量工作成效，必能进一步擦亮中国式现代化“民生为大”的价值底色。

记者：余 璇

原标题：用电新高，何以无感？（微观）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com