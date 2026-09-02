文成发布 2026-09-02 10:00:20

8月31日下午，文成县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，重温2003年习近平同志在文成调研时的重要讲话精神，研究部署文成县贯彻落实意见。

8月31日下午，文成县委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，重温2003年习近平同志在文成调研时的重要讲话精神，研究部署文成县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在纪念江泽民同志诞辰100周年大会上的重要讲话精神，认真学习江泽民同志的政治信仰、为民情怀、创新精神、战略思维和非凡胆略，切实把怀念和敬仰之情转化为干事创业的强大动力。要抓紧抓实现代化产业体系建设、区域协调发展、保障和改善民生、统筹发展和安全等重点工作，多做打基础、利长远、惠百姓的实事。要深学笃行习近平党建思想，健全全面从严治党体系，不断提高管党治党水平。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害作出的重要指示和在中共中央政治局会议上的重要讲话、在《求是》杂志上发表的重要文章《提高防灾减灾救灾能力》精神，按照省市部署要求，慎终如始抓好防台后续工作，全面恢复正常生产生活秩序，努力把灾害损失降到最低。要防范次生灾害，动态排查防范地质灾害、山塘水库、小流域山洪、危旧房等风险隐患，严格落实“一点一策”管控措施，加密监测预警巡查，完善叫应叫醒机制，对风险未出清、不放心不托底的区域及时果断开展人员转移。要提升防台能力，迭代优化防汛指挥体系，加强城市防洪排涝、气象精准预报、风险监测预警、基层应急实战等基础建设，全面提升防灾减灾救灾能力。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记对侨务工作作出的重要指示精神，强化思想引领，突出抓好华侨新生代涵养，不断增强文成籍侨胞对家乡的文化认同和情感归属。要激活侨资侨智，深化以侨引才、以侨引智、以侨引资，促进文商产业回归、资本回流、项目回投、总部回迁、人才回乡。要促进文化交流，加强侨乡特色文化保护传承，讲好文成故事、传播文成声音。要深化为侨服务，迭代升级为侨服务“全球通”平台，用心用情解决侨胞侨眷“急难愁盼”问题。

会议重温了2003年习近平同志在文成调研时的重要讲话精神。会议强调，要深学细悟，在重温嘱托中汲取奋进力量。持续深化“循迹溯源学思想促践行”，全面加强战略性系统性前瞻性研究谋划，把学习成效体现在推动高质量发展的具体行动上，体现在为民办实事的实际成效上。要对标对表，在贯彻落实中加快赶超跨越。坚持问题导向、目标导向、效果导向相统一，以钉钉子精神抓好贯彻落实，确保习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署在文成落地生根、开花结果。要聚力突破，在攻坚冲刺中交出高分答卷。全力以赴抓经济，推动经济稳中有进、持续向好，奋力实现年度目标任务；全力防范社会治理、安全生产、防汛防台等重点领域风险，以高水平安全保障高质量发展，确保“三季进”“全年红”。

来 源：文成发布

原标题： 文成县委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 赵鹏鹏、夏晓强、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com