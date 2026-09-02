人民日报 2026-09-02 10:03:18

甜蜜的生活图景背后，是大国实力、制度优势与民生温度的深度交融

今年夏天，随着入境游持续火热，“中国值得反复探索”“中国，我还会再来”成为不少外国友人的心声。

出行时感受“中国速度”，行李箱里装着“中国好物”，山水田园间感受“东方美学”……从自然风貌到人文景观，从技术支持到政策服务，一个立体、鲜活的中国，让“头回客”赞叹、给“回头客”惊喜。而对很多中国人来说，这些点点滴滴不过是日常。

不妨看看中国人的生活片段。清晨下单的生鲜能短时送达，炎夏居家时尽享一室清凉，周末乘高铁列车可半日穿梭两城，家门口的公园绿意盎然，四季蔬果琳琅满目……今日中国，充满幸福感的烟火生活，成为随处可见的寻常光景。事实上，波澜不惊的如常非凡常。甜蜜的生活图景背后，是大国实力、制度优势与民生温度的深度交融。

世间的从容如常，皆源自默默用力、厚积薄发。回望数十年前，冬日缺鲜蔬、夏日难避暑，长途出行耗时费力，物流运输效率低下，商品流通受限，城乡供需失衡。一个个“五年规划”有力实施，中国实现从物资匮乏到物产丰饶、从出行艰难到四通八达、从城乡二元分割到更普惠均衡的跨越。翻天覆地的变化，是一代代人接续奋斗的成果，是量变积累催生的质变跃升。

如常里的不凡，依托于全方位夯实的基建底座。民生福祉的改善、生活品质的提升，从来离不开硬核基础设施的支撑。

云南宣威尼珠河大峡谷，谷底的孩子想到谷顶上学，以前靠手脚并用、抓绳攀爬。近几年，悬崖电梯“青云梯”与“扶摇梯”相继投用，上行只需一分钟左右。并肩立于绝壁上的电梯，成为独特的“空中校车”。如今，推进以“六张网”为代表的现代化基础设施体系建设，为生产、生活一体赋能的步伐稳健有力。

无论是“看得见”的投资，还是“看不见”的服务，都在提升有效需求、促进产业升级、推动区域协调等方面发挥重要作用。正是持续优化、系统构建、有序运转的基建网络，托举着民生安稳、发展安全，让曾经的奢望化为今日的寻常。

非凡中的底气，得益于精细治理与系统布局。宏大的基建工程撑起发展的骨架，科学的治理体系则激活发展的血脉。

以四季丰盛的百姓餐桌为例，高品质的稳定供给，靠的是现代农业体系、保供稳价机制与民生保障政策等协同发力。从设施农业、冷链物流，到种业技术突破、产销精准对接，农业现代化与服务业高质量发展携手前行，告别“靠天吃饭”、守护稳稳幸福。再拿推窗见绿来说，群众的生态福祉，是各地持续推进城市更新、生态修复，以及盘活闲置空地、改造老旧片区等一系列“组合拳”的成果。

融入日常的细微美好，没有惊天动地的声势，却彰显治理精度、发展温度。以科学布局破解发展失衡难题，以精细管护守牢民生底线，以前瞻规划赋能长远发展，亿万人民的安稳日常、山河大地的蓬勃向好，就有了更持久的保障。

进一步看，岁岁如常彰显着举国同心的制度优势与发展定力。民生之利关乎个体获得感，背后是统筹发展、系统施策的大棋局。基建落地、物产丰盈、生态宜居等，单一领域的突破本就不易，更难的是广泛覆盖、普惠可及，以及驰而不息的坚守精进。

可贵的是，在时代浪潮与风险挑战中，这份坚韧与定力更坚实了。无论是遇到市场波动、灾害冲击，还是面对外部环境变化，随着好政策渐次落地、新政策不断显效，中央善统筹、地方敢探索，才让寻常生活不受惊扰、民生福祉持续升级。这种稳得住、可持续的发展能力，何尝不在积蓄走得好、走得远的未来潜力。

站在新的起点，我们自当珍惜来之不易的美好生活，看见平凡背后的奋斗，深耕不辍、接续拼搏，让更多非凡成就沉淀为民生常态，让百姓的幸福底色更厚重、时代的发展步伐更铿锵。

记者：李洪兴

原标题：如常凭什么非凡常（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com