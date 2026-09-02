潮新闻 2026-09-02 10:05:32

截至目前，科学部落格已汇聚几千个学习部落，网络参与量超千万，一大批学生成为金牌博主，温州建成这一线上线下一体化的个性学习空间，既提升了学生自主探究科学实验能力，也为项目化学习提供了共享交流平台。

受访者供图

9月1日，是温州开学第一天。温州的孩子们一登录科学部落格，就发现首页多了一个灵动可爱的AI机器人，站在青绿色的郊野草地上，朝他们招手。

点击它，弹出的是一串问话卡片：“我可以研究什么”“有人研究过这个吗”“帮我把研究问题想清楚”“我的实验方案行不行”……每个问题都在等着孩子自己来选、来答、来追问。

受访者供图

这就是当天上线的温州市科学部落格智能体2.0。科学部落格是一个个性化、社区型科学教育平台，具有记录现象、思考研究、项目学习、分享交流等功能。在科学部落格中，学生对自己感兴趣的日常科学现象进行自主观察，将所看所思记录到网络日志中，成为科学博主。这些奇思妙想不断延伸，吸引了更多学生加入学习、讨论、互动、探究，形成了一个个学习部落。将这些部落整合归集到平台，以线上专题网格的形式呈现，形成科学部落格，智能体的嵌入推动平台进一步升级为支持科学探究全过程的智能学习空间。

今年秋季学期，教育部新发布《义务教育阶段科学教育“做中学”领航行动指南》，提出4至9年级学生每学期至少完成1项科学探究任务，且每项不少于4课时。截至目前，科学部落格已汇聚几千个学习部落，网络参与量超千万，一大批学生成为金牌博主，温州建成这一线上线下一体化的个性学习空间，既提升了学生自主探究科学实验能力，也为项目化学习提供了共享交流平台。

首页屏幕，蓝天白云、远山绵延，蜿蜒的乡间小路串联起物质探秘、动物探秘、植物探秘、技术工程挑战、星空探秘、微生物探秘六大特色科学部落。向智能体提问，它从同龄人做过的科学实验记录中提取相关的案例进行推荐。

记者尝试点击“我可以研究什么”，机器人展示几个有趣的课题，再追问年级和兴趣偏好，推荐适合的研究方向；点击“有人研究过这个吗”，它会自动检索平台上同龄人的日志，告诉孩子哪些问题已被探索过、哪些角度还空着；点击“帮我把研究问题想清楚”，它用一连串启发式提问，帮孩子把模糊的好奇拆解成具体可操作的小问题；点击“我的实验方案行不行”，它引导学生对照已有案例，自己找出漏洞。

即便不太会提问的低年级孩子，也能在一次次选择中学会向自己提问、向证据提问。这正是这次智能体最大的升级变化。温州市中小学科学教育研究中心工作人员吴乔乔说：“智能体不会直接给出答案，而是通过追问、提示和选项引导，帮助孩子发现问题、补充证据、完善实验方案。”

这套系统的底气，来自温州科学教育二十年的深耕。2004年，温州在全国首创“家庭实验室”，鼓励孩子把阳台、校园、田间地头变成探究现场。后来，这些发现被写成日志，搬上科学部落格，孩子们互相提问、评论、分享，一个个“学习部落”就此长成。如今，平台已连接温州全市中小学和全国10省份100所联盟校，累计60余万学生参与，年访问量超1000万次。8000多篇原创日志，记录着失败的尝试、修改的方案、偶然的惊喜。智能体2.0要做的，正是把这些资源重新打散、重组，变成每个孩子随时可用的“探究脚手架”。

拍友 郑鹏/摄

当天的温州市广场路小学开学第一课上，这个智能体成了孩子们的“首发舞台”。学生陈可颂从瓯江边观察到的桥梁承重差异出发，迭代四次，用300克模型实现了承重100千克、承重比1:333的突破；学生郑彦汐从餐馆铁盖灭火入手，探究燃烧原理，还设计出“智能毛笔套”小发明等。他们的实验成果发布在科学部落格上，引来更多学生的讨论。温州市广场路小学的实践，正是温州中小学以真实问题为起点、以动手探究为路径、以交流分享促成长的“做中学”实践缩影。

下一步，温州将在全市中小学系统推进“做中学”领航行动，目前各校已形成“一校一方案”。教师智能体也即将上线，辅助教学设计、课堂阅读资料、课后拓展实验，老师通过对话即可一键导出方案。

来 源：潮新闻

原标题： 让每个孩子都当“科学博主”！温州市“科学部落格”智能体2.0上线

记者 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com