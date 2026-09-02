人民日报 2026-09-02 10:04:20

连日来，西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害抢险救援工作，一直牵动人心。救援进展如何？群众安置得怎么样？如何减少次生灾害的影响？在救援一线采访，有个故事令人深受触动。

吉隆县萨勒乡郭巴村，73岁的旦增桑姆老人不愿意转移。门从里面闩着，她担心养的几头牛没人照看。年轻党员贡嘎走到门口，轻声说：“阿妈啦，牛我们管，人也得安全。您就带上要紧的东西，跟我们走。”过了一会儿，门开了。“牛真的有人管？”“我们排了班，人不走完不撤退，牲畜我们来照看。”老人点点头，回屋拿上包，跟着走了。

老人信一句承诺，更信身边的同志。党员贡嘎在郭巴村待了6年。旦增桑姆说：“我知道，这个年轻人说话算数，干事踏实。”群众有顾虑，党员、干部就一件一件解决；群众不放心，党员、干部就一样一样落实。

灾害发生后，习近平总书记第一时间作出重要指示强调：“当务之急要千方百计搜救失联人员，转移安置受威胁群众，抓紧救治伤员，最大限度减少人员伤亡。”萨勒乡80多名基层党员闻令而动，组成多个工作组，挨家挨户做工作。有的帮着搬东西，有的背起行动不便的老人。有人问驻村工作队员：“你自己的东西呢？”他摆摆手说：“人安全了，东西不重要。”人民有需要，党员冲在前。每次迎难出征，都是党员本色的生动展现；每次向险救援，都在践行党的宗旨使命。

通过连续奋战，萨勒乡色琼村、拉比村等受威胁区域的群众，第一时间全部安全转移至乡安置点。当天晚上，乡里党员没有休息，在安置点外巡逻，防范次生灾害，也劝村民不要折返。一夜未眠背后，是党员、干部一趟一趟地跑、一件一件地办。危险还没解除，群众很是感慨：“有他们在，心里踏实。”

为防不测，已转移至萨勒乡安置点的群众需再次转移至更安全的吉隆镇。队伍里，党员、干部走在最前面和最后面。有老人晕车不适，不愿意再转移。有党员耐心陪伴，拉着老人的手说，“缓一缓，我一直陪你们”。党员、干部就是要在群众最需要的时候顶上去。群众越是信任，党员、干部就越需要用心办事、做好服务，特别是站在群众的角度看问题、想办法。

从旦增桑姆老人踏出那道门，到一批批群众安全转移，靠的不是豪言壮语，而是一步一步走出来的信任，一件一件办出来的踏实。群众看在眼里，记在心里。

傍晚时分，安置点里飘起了饭香。“饭来了！”一名年轻党员把盒饭递到拉比村49岁的嘎桑白姆手里。“阿佳”（藏语，意为“姐姐”）接过饭，拉住他的手，没说话，只是用力握了握。笔者问一名同志：“不饿吗？”他笑了笑：“群众吃上了，我们才吃得安心。”这不是客套话，是灾区一线的真实逻辑——危险面前，先自己后别人；救济面前，先群众后自己。

在吉普村党员先锋服务点，“有困难找组织”的横幅很醒目。抢险救援，这句话体现为一扇被耐心敲开的门、一双搀扶老人上车的手、一盒递给群众的热饭，更是夜深时安置点外没有合眼的身影。谁把群众的位置放得高高的，群众就把谁的分量看得重重的。什么是依靠？就是在你迈不动步的时候，有人伸出胳膊把你搀住；就是把对群众最浓的情化为最实的措施、最大的努力。

人民至上、生命至上，从来不是抽象的概念，而是每一个党员、干部的具体选择。正是这一双双托举的手，撑起了受灾群众头顶上的那片天。

（作者为本报西藏分社记者）

记者：琼达卓嘎

原标题：人民有需要，党员冲在前（现场评论）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com