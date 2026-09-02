龙湾区委书记夏禹桨督查文明城市建设、消防安全工作

龙湾发布 2026-09-02 10:04:24

8月31日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入辖区重点区域场所。

8月31日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨深入辖区重点区域场所，督查文明城市建设和消防安全工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于城市工作和安全生产工作的重要论述，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持问题导向，聚焦薄弱环节，注重标本兼治，持续优化城市人居环境，筑牢安全生产防线，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

农贸市场及周边的环境卫生与业态管理，是反映城市文明程度的一面镜子。在海城街道西一农贸市场，夏禹桨实地走访市场周边背街小巷，细致察看沿街环境整治工作落实情况，现场排查环境治理中的薄弱问题。他指出，农贸市场是展示城市文明形象的重要窗口，各责任单位、市场管理主体要切实扛起主体责任，细化日常运营管理举措，严格规范商户经营行为，持续净化市场经营环境。同时要健全常态化巡查管理机制，既要管好市场内部经营秩序，更要紧盯周边背街小巷等薄弱盲区，动态整改各类治理短板，全力打造干净整洁、规范有序、安全便民的市场及周边环境，让群众买菜安心、出行舒心。

居民小区是基层治理的基本单元，也是文明城市创建的核心阵地。在海城街道梅岗锦园小区，夏禹桨边走边看，细致检查小区公共区域环境卫生、设施维护、绿化养护等情况，重点了解小区日常保洁、污水清运、环境整治等工作情况。夏禹桨强调，住宅小区要聚焦人居品质提升，紧盯楼道堆积物、地面垃圾、绿化死角等细节问题，常态化开展清扫整治行动。物业服务企业要切实履职尽责，细化日常管护流程，补齐精细化管理短板，持续优化小区居住环境。

来到天河街道泰河村，夏禹桨实地察看村内主次道路保洁、门前屋后环境卫生管理等工作开展情况，针对现场发现的多家废品回收站物料乱堆乱放问题，他要求街道和村居要加强对村内经营主体的日常教育引导，督促经营户及时规整堆放物料、清理周边杂物，确保经营生产更加规范有序。同时立足村居实际，持续抓好街巷清扫保洁、河道日常管护、生活垃圾清运等基础性工作，全方位整治村居环境薄弱环节，持续擦亮乡村文明底色。

督查中，夏禹桨还重点对出租房、住宅小区消防安全工作进行检查，着重察看消防设施配备、通道畅通、隐患整改等关键环节。他强调，文明城市建设是惠及群众的民心工程，消防安全是守护平安的底线工程，两者相辅相成、缺一不可。各街道、各相关部门要全链条压实工作责任，把责任落实到岗、到人、到具体环节，确保每一项任务都有人抓、有人管、有人督，切实推动各项举措落实落细落到位。要全覆盖排查安全隐患，聚焦出租房、高层建筑、沿街商铺等各类重点场所，细致排查整改隐蔽性安全问题，坚决把隐患消除在萌芽状态。要全方位深化宣传引导，用好用活各类宣传载体，坚持以案说法、以案警示，广泛普及消防安全常识，持续提升居民自防自救和应急避险能力，不断夯实群防群治的安全根基。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨督查文明城市建设、消防安全工作

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com