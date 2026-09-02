人民日报 2026-09-02 10:06:20

近来，两则商业新闻引发广泛关注。农夫山泉创始人钟睒睒做客央视财经《对话》栏目，批评电商平台是“板上钉钉的中间商”；胖东来创始人于东来宣布，运营24年、年利润过亿的许昌生活广场店，因个别房东借门店红火漫天抬租要价，将于年底彻底关闭。

跳出个案去看，两件事指向同一个命题：市场经济中，利益关系一旦失衡，吃亏的绝不是某一方，最终受损的是整个商业生态。

这样的教训，在许多领域反复上演。有的旅游景区一到旺季就“宰客”，口碑崩了、客源散了，曾经的“金字招牌”被自己砸碎。有的平台在社区团购领域搞“烧钱大战”，一些菜市场摊贩和街边果蔬店被迫歇业，消费者买到的商品质量也严重下降。新能源汽车行业一度陷入价格混战，整车利润率持续承压，企业“增收不增利”。无论是坐地起价的短视逐利，还是烧钱混战的“内卷式”竞争，结果都是多败俱伤，造成社会资源的巨大浪费。

何以至此？市场参与者把商业关系理解成了零和博弈。《吕氏春秋》有言，“竭泽而渔，岂不获得？而明年无鱼”。一个良性的市场生态，是不同主体各安其位、各展所长的产物。平台与商户、经营者与物业方、产业链上游和下游，从来都是唇齿相依。只有超越“你赢我输”的思维定式，才能避免“囚徒困境”，找到各方受益的更优解。

市场经济本质上是法治经济。市场经济崇尚的竞争是良性竞争，其根基在于对规则的尊重、对合作的珍视、对长远利益的考量。新修订的反不正当竞争法明确禁止平台经营者强制或变相强制商家低于成本价销售商品；围绕落实民营经济促进法，有关部门完成平等准入等重点领域配套制度清单任务38项……好的制度安排和政策举措，厘清经营主体能做什么、不能做什么，为公平竞争和良性合作提供稳定预期。

让经营主体从“不敢乱为”转向“不愿短视”，更需涵养健康向上的商业文化。中国人崇尚义利兼顾、取财有道，商道智慧古已有之。陶朱公薄利济世，胡庆余堂悬“戒欺”牌匾昭示本心，晋商秉持信义共生、谋求长远基业……这份古老智慧仍为现代商业提供丰厚的文化滋养。

去年多家车企集体承诺将供应商付款账期压缩至60天以内，以实际行动维护产业链持久繁荣。今年，中国光伏行业协会牵头编制《光伏行业成本核算模型通则》，引导企业从价格内卷转向价值驱动。近两年国产品牌的集体崛起也表明，消费者越来越愿意为品质和创新买单。从各自为战到共护生态，有赖于重新体认“合则强，孤则弱”这一朴素道理。

企业家是市场经济中最活跃的因子，也是商业生态最重要的建设者。从自研芯片到推出鸿蒙系统再到发布“韬定律”，华为一年投入研发超1900亿元，坚定不移推进高水平科技自立自强。曹德旺深耕汽车玻璃制造40余年，带领福耀从乡镇小厂成长为全球龙头企业，市场份额全球第一。大力弘扬企业家精神，激励更多经营主体在创新创造中开辟发展新空间，共生共荣的商业生态必将根深叶茂。

习近平总书记强调：“坚决破除地方保护、市场分割、‘内卷式’竞争，为全社会创业创新营造稳定公平透明、可预期的环境。”当前，我国近2亿户经营主体活跃在超大规模市场之中。兼顾效率与公平、活力与秩序，让这个大市场更加高效规范，中国经济高质量发展将有更坚实的依托。

记者：孟繁哲

原标题：涵养共生共荣的商业生态（微观）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com