人民网 2026-09-02 10:13:15

前不久，美国“元宇宙”公司（Meta）达成法律和解协议，同意最高支付180亿美元赔偿金，并采取一系列保护未成年人免受社交媒体心理健康危害的强制性措施，引发国际社会广泛关注。Meta的高额赔偿本质上是技术创新、商业逻辑和公共利益博弈的结果，也给破解未成年人网络成瘾这一全球性挑战带来深刻启示。

未成年人是数字时代“无议价权弱势群体”。特别是在人工智能技术加速普及、各类智能终端进入千家万户的背景下，未成年人保护所面对的挑战前所未有。这并非危言耸听。有报道显示，当AI从学习工具演变为孩子朝夕相伴的“聊天搭子”，临床中沉迷AI聊天的青少年明显增多，某医院约七成就诊青少年存在不同程度的网络成瘾。

如何破解未成年人网络成瘾？Meta一案启示我们，平台方和服务提供者责无旁贷。过去未成年人沉迷AI聊天，舆论往往习惯性归因于“孩子自制力差”“家长看管不严”。但问题真这么简单吗？当产品设计者把“无条件情绪讨好”作为核心卖点，当算法精准计算着孩子的孤独、好奇与渴望，当“永远不离开你”成为产品推广的话术，这本质上是把“分辨虚拟与现实”的沉重成本全部甩给未成年人。孩子们面对的，从来不是一场公平的对话，而是一场精心设计的“情感收割”。

从这个角度来看，AI时代的未成年人保护，从来不是靠家长单方面“堵防”就能完成，而是要在全球技术狂奔的浪潮里，为最弱势的群体装上“数字安全带”，让技术的温度先抵达最没有反抗能力的孩子。

压实平台责任，关键要加大监管力度、补上法律制度的空白。今年7月15日，中国正式施行的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》明确提出，“不得向未成年人提供虚拟亲属、虚拟伴侣等虚拟亲密关系的服务”“提供未成年人模式切换、定期现实提醒、使用时长限制等个性化安全设置选项”，这是首次以刚性制度为AI“聊天搭子”划出红线。监管精准发力，责任更加明晰，目的是促进拟人化互动服务向上向善。让管理规定真正落细落实、形成良好数字环境，还需加快构建政府监管、平台履责、行业自律、社会监督有机统一的多元共治格局。

社交媒体对青少年的伤害是全球性难题。前不久，微软创始人比尔·盖茨撰文认为，AI这项前所未有的技术需要“前所未有的全球应对”，呼吁美国和中国合作解决AI带来的社会问题。人工智能技术的溢出效应更加明显，智能时代的未成年人保护，需要各国携手合作、共同应对。一方面要秉持以人为本、向上向善理念；另一方面有必要从行动层面建立起机制，加强人工智能发展战略、治理规则、技术标准的对接协调，切实把保护未成年人权益纳入治理议程。

技术进步为的是造福人、服务人。对于未成年人来说，人工智能并非“洪水猛兽”，但也要避免技术失范失控，沦为成长道路上的陷阱和障碍。我们每个人都应行动起来，把“数字安全带”系好系牢，为未成年人健康成长护航，助力其驶入发展快车道。

记者：金台岩

原标题：人民锐评：Meta被罚给未成年人保护带来深刻启示

来 源：人民网

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