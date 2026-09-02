中国天气网 2026-09-02 10:23:19

受台风“沙德尔”、季风气流等共同影响，今起三天（9月2日至4日），华东、华南多地将现持续强降雨天气，福建、广东等地雨势猛烈，需警惕叠加效应，防范可能引发的山体滑坡、泥石流等次生灾害。同时，北方大部晴天在线，西北、东北、华北多地秋凉渐起，哈尔滨、长春等地已入秋，秋装要派上用场了。

多个热带系统发展 华东华南需警惕持续性强降雨

9月1日凌晨，“沙德尔”在南海西北部海域“复活”，再度加强为台风。受“沙德尔”、季风气流和冷空气共同影响，华东、华南多地出现强降雨。监测显示，江苏南部、浙江东南部、福建东部、江西南部、湖南东南部、广东东部等地部分地区出现暴雨或大暴雨，浙江温州、福建宁德和莆田局地特大暴雨。

预计今后三天，受台风“沙德尔”和季风气流的共同影响，加上台风“科罗旺”助力水汽向我国东南沿海输送，江南中东部、华南东部等地将有强降雨。

中央气象台预计，今天，湖南东南部、江西中南部、浙江东部和南部、福建东部和南部、广东东部、台湾岛南部以及黑龙江东部等地部分地区有大到暴雨，其中，江西南部、浙江南部、福建东北部和东南部、广东东部、台湾岛南部等地部分地区有大暴雨。

明天，台湾岛、江南南部、华南东部等地部分地区有大到暴雨，其中，福建东南部、广东东部等地部分地区有大暴雨，广东东南部等地局地特大暴雨。

后天，江南南部、华南中北部和东部、云南西部、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，广东北部和东部、台湾岛东部等地部分地区有暴雨或大暴雨。

未来台风“沙德尔”或在南海东北部海面回旋，降雨影响时间较长，浙闽沿海及台湾岛迎风坡受地形抬升作用，降雨或进一步加强，华东、华南沿海将出现持续性强降雨，需警惕强降雨可能引发的泥石流、山体滑坡等次生灾害。

南方大部气温持续偏低 北方多地凉意明显秋装需登场

受降雨和冷空气影响，未来三天，南方大部地区最高气温将处于较常年小幅偏低状态，江南、华南多地将不足30℃。大城市中，合肥、南京未来一周最高气温都将在30℃以下，合肥9月3日至4日的最低气温仅20℃，早晚时段凉意显著，需及时添衣防着凉。

四川盆地未来三天受到弱冷空气影响，高温区域将缩减，但5日之后随着副热带高压加强，高温范围又会再度扩大。不过，上述地区湿度明显下降，闷热感会减轻。

北方多地则秋意渐起，未来三天，西北地区东部、华北、黄淮等地白天光照充足，最高气温接近或达到30℃，但早晚降温明显，昼夜温差普遍会在10℃以上，部分地区可达15℃以上。随着冷空气增多，北方入秋进程加快，哈尔滨、长春已于8月26日入秋，银川、太原等地也将陆续完成入秋进程，长袖、长裤等秋装要出场了。

来 源：中国天气网

原标题： 华东华南多地有持续性强降雨 北方多地凉意渐起秋装登场

本文转自：温州新闻网 66wz.com