新华网 2026-09-02 10:23:19

近日，中共中央宣传部等12部门联合印发通知，要求在9月集中组织开展“全民国防教育月”活动。

通知强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强全民国防教育的重要论述，坚持以社会主义核心价值观为引领，高扬爱国主义主旋律，围绕“弘扬伟大长征精神 同心共筑强大国防”主题，精心组织开展群众性国防教育活动，更好教育引导广大干部群众增强国防观念、履行国防义务，着力营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的浓厚社会氛围，不断夯实全面推进强国强军事业的思想基础和精神支撑。

通知提出，要坚持把学习贯彻习近平强军思想作为全民国防教育的首要任务，着力抓好系统化学习、学理化阐释、大众化普及。紧密结合弘扬伟大建党精神、伟大长征精神，广泛开展理想信念教育、爱国主义教育和革命传统教育活动，厚植家国情怀，增进国防情感。持续打造具有鲜明时代特点的项目品牌，提升国防教育参与度和吸引力。坚持有力有效、平实务实，大力宣传国防和军队建设领域先进典型人物，总结发布国防教育工作先进典型案例，更好以典型树标杆、作示范。认真抓好学生军训工作，深化军营开放活动，推动军事教育实践扩大覆盖面、提升实效性。用好网络传播品牌，推出系列融媒体作品，唱响爱我国防爱我军的时代强音。

通知要求，各地各有关部门要深化思想认识，提高工作站位，确保方向正确、思路明确、措施精确。坚持面向社会、面向全民、面向基层，因地制宜设计活动项目，让群众便于参与、乐于参与。牢固树立和践行正确政绩观，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，不得增加基层负担，确保活动安全有序。

来 源：新华网

原标题： 中共中央宣传部等印发《关于组织开展2026年“全民国防教育月”活动的通知》

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