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尼泊尔泥石流灾害遇难人数升至1127人

央视新闻客户端 2026-09-02 10:21:39

　　根据尼泊尔警方公布的最新数据，截至当地时间9月2日5时，尼泊尔泥石流灾害造成的遇难人数升至1127人。

　　8月26日，尼泊尔北部热索瓦地区发生大规模泥石流灾害。尼泊尔政府26日决定，依据相关法律规定，将受灾地区的一些地方行政单位划为灾害危机地区，期限3个月，以便集中调配救援资源、加强人员管控和推进灾后恢复工作。

来　源：央视新闻客户端

原标题： 尼泊尔泥石流灾害遇难人数升至1127人

总台记者 张玥 邬姣喆

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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