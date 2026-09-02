温州大典 2026-09-02 10:27:10

弘治《温州府志》记载，温州“其南至于闽、广、东至倭夷，北至于淮扬、直沽、高丽，盖无适不达焉”。海路通达的温州，成了这些“漂风难民”的意外登陆点。翻开古籍，你会发现温州曾经接待过不少“不请自来”的远方客人。

今年第18号台风“沙德尔”于28日上午在温州龙湾沿海二次登陆，这是温州两个月内第三次经受台风正面登陆、正面袭击的重大考验。历史上，一年连续三个台风登陆浙江，也非常罕见。

古人航海，算是把命交给了老天。一旦在海上遭遇“恶风”“飓风”，船只失控，方向全失，就只能随波逐流。

弘治《温州府志》记载，温州“其南至于闽、广、东至倭夷，北至于淮扬、直沽、高丽，盖无适不达焉”。海路通达的温州，成了这些“漂风难民”的意外登陆点。翻开古籍，你会发现温州曾经接待过不少“不请自来”的远方客人。

琉球商团因大风漂到温州

远在东海外围的琉球群岛，距温州海岸线约700多公里。

据弘治《温州府志》记载，元延祐四年（1318）六月十七日傍晚，“有无舵小船在永嘉县海岛中界山地名燕宫（今洞头）飘流”。船上共有14人，衣着奇特，有穿着青黄色衣服的，也有穿着白衣的，且“语言不辨，无通晓之人”。其中一人带着35根刻有圈画的木刻子，以及“提挈葫芦八枚，内俱有青、黄、白色成串硝珠”。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

当地官员束手无策，只好把他们送到江浙行省，几经周折才找到通晓他们语言的翻译。原来他们是“密牙古”人，原本有60多人分乘两艘大船前往“撒里即”做生意，结果途中遇大风，大船损毁，这14人乘小船侥幸逃生，随风漂流到了温州。

大风刮来了使团和大象

商船遇险还算常见，海上大风曾把一个国家的外交使团吹到温州。

温州是暹罗斛国（今泰国）出使中国的必经之地。据弘治《温州府志》记载，明洪武八年（1375）八月，一艘来自暹罗斛国的朝贡船意外出现在温州港。根据翻译黄宗起描述，“暹罗斛国王参列宝昆耶思哩哆罗禄于六月初一日恭遣正使冒罡坤信、副使照毡哆罗赍奉金文，进贡白象方物，前赴大明国朝见”，不料船队在海上遭遇大风失控，偏离航向，一路漂至温州。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

船上载满了朝贡品，“苾布、西洋红布、兜罗绵被、象牙、胡椒、黄蜡、降真香、苏木”，以及一头活生生的大象。这头大象可是个稀罕玩意，温州府既不敢怠慢，又不知如何处置，只好暂时将它安置在城内的开元寺里喂养，使节们则由地方官护送至南京。第二年，这支使团才得以返回本国。

新罗太子在平阳海域溺亡

在温州平阳县，流传着一个关于新罗（今朝鲜半岛）太子的传说。

相传在唐代，新罗太子率船队渡海前往大唐，途中遭遇狂风，漂流至平阳南麂海域，新罗太子不幸溺水身亡。传说他的英灵并未消散，反而在当地的新罗山显灵。百姓感念这位异国太子的不幸遭遇，便建了“灵护庙”来祭祀他。弘治《温州府志》有记载：“灵护庙，在新罗山，山以神庙得名，唐新罗国太子因航海入觐溺焉，显灵兹山，邑人立祠祀之。”

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

据清乾隆《平阳县志》记载，该庙供奉的新罗太子曾被敕封为“忠义灵济威惠广佑圣王”。如今，平阳一带仍保留有新罗太子观、太子亭等多处遗迹，香火绵延不绝。

温州官府救助漂风难民

面对这些被大风刮来的“漂风难民”，温州官府并没有冷眼旁观，而是尽力救助。

据《明实录》记载，宣德七年（1432）四月，温州知府何文渊上奏：“洪武、永乐间琉球入贡，舟泊宁波，故宁波有市舶提举司安远驿以贮方物，馆榖使者，比来番使泊船瑞安，苟图便利，因无馆驿，舍于民家，所贡方物无收贮之所，及运赴京，道经冯公等岭，崎岖艰险。乞自今番船来者，令仍泊宁波，为便行在。”有不少琉球番船因风势停泊在瑞安，但瑞安没有馆驿，贡品也无处存放，使节只能借住民家，货物运往京城时还要经过险峻的冯公岭，实在艰险。何文渊请求朝廷下令，让所有番船停在宁波。

不过礼部认为，琉球船只到访，停在福建、宁波或是瑞安，都是“因风势使然，非有意也”。于是最终决定在瑞安县城大东门外修筑一座“东安馆驿”。

清代温州府同知徐昆在《遁斋偶笔》里，记录了一次救助琉球遇险船只的经过。“适海漂琉球船一只泊岸……时溽暑，船中郁蒸，病暑者数人。为择海边空庙，令起船暂避，不愿也。无何，马死，病者亦一人死。给芷术椒姜等物薰疗之，旋已。候中丞檄下，乃拨兵船护至闽，附其进贡使者而还。”当时正逢盛夏酷暑，船里闷热，船内多人中暑病倒。当地官员劝他们上岸暂避，可船民们不愿离开。官府没有强求，而是送来了白术、芷、姜、椒等药材，替他们薰疗驱疫，病情很快好转。等到上级命令下达，才拨派兵船护送他们到福建，附随本国进贡使者一同回国。

来 源：温州大典

原标题： 历史上被海上大风刮到温州的“远方来客”

本文转自：温州新闻网 66wz.com