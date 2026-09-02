新华网 2026-09-02 10:23:14

上海博物馆9月1日在沪介绍，由上海博物馆与埃及最高文物委员会组成的中埃联合考古队，经过2025年和2026年两次考古工作，在埃及吉萨省拉希纳村塞赫迈特神庙遗址发现了一批重要遗迹和文物，为揭示该地区的历史面貌及不同时期的人类活动提供了新的实物资料。

这是自1962年以来首次对神庙及其周边区域的大规模系统发掘，也是继上海博物馆“古埃及文明大展”以来，中埃两国在考古领域的重要合作项目。孟菲斯古城建于公元前3100年左右，曾是埃及古王国时期的都城。塞赫迈特神庙位于孟菲斯古城核心区域，于1959年首次被发现。

这是中埃联合考古队在塞赫迈特神庙遗址发现的泥砖建筑遗迹。（上海博物馆供图）

据介绍，此轮中埃联合考古队基本完成了塞赫迈特神庙的地上部分的清理，初步展现出其平面布局与内部结构。该神庙平面呈矩形，西南角部分被一现代建筑占压。神庙外侧的墙体保存相对较好，墙体地基以及现存墙体部分均为石灰岩材质。部分石构件上发现古埃及象形文字。

这是中埃联合考古队在塞赫迈特神庙遗址发现的模具。（上海博物馆供图）

联合考古发掘中方项目负责人、上海博物馆副馆长陈杰介绍，考古队在神庙邻近区域揭露出一处泥砖建造的居住区遗迹，建筑基址由多组房屋和庭院组成。在打破建筑基址的晚期遗迹中，还出土了丰富的石构件和雕像残片，据初步研究推测，其中部分可能来源于普塔大神庙。在神庙东侧的发掘区域内，考古队还发现了一座石灰岩构筑物，在其底部发现了葡萄籽，初步判断该设施曾用作压榨葡萄以供酿酒。从出土的大量废弃的费昂斯（釉砂）产品残片堆来看，该区域或还曾存在手工业作坊。

发掘工作还出土了种类丰富的遗物，包括石砌构件、铭文石碑、雕像残片、陶器、护身符、模具、珠子等。

专家介绍，中埃联合考古是共建“一带一路”框架下中国考古走向世界的一次重要实践。下阶段，中埃联合考古队将持续推进塞赫迈特神庙及其周边区域的考古发掘，以进一步探明并复原神庙乃至孟菲斯地区的建筑布局、营建过程、使用历史、景观变迁和文明演进历程。

来 源：新华网

原标题： 中埃联合考古队新发现一批重要遗迹和文物

记者 陈爱平

本文转自：温州新闻网 66wz.com