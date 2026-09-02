一群人的书写，激荡起时代的回响

新华网 2026-09-02 10:45:01

土地，能种出粮食，也能长出“精神庄稼”。

土地，能种出粮食，也能长出“精神庄稼”。

宁夏农民曹兵守着三十亩玉米地，在田垄间写诗，用手机敲出诗集《我在田野等风吹过》，他说：“纸上有另一处人间，那里不问收成。”

如此创作的不止曹兵。近期公布的第九届鲁迅文学奖获奖名单中，素人写作者榜上有名，基层创作再次走入公众视野。

这并非个体的偶然闪光。近年来，从田间到车间，从乡村到城市，“外卖诗人”“农民诗人”“清洁工作家”等新大众文艺创作群体不断涌现。越来越多的普通人开始记录，一种新的文艺力量，正蓬勃生长。

模具工胡云在冲床的轰鸣中落笔；家政工李文丽用二十万字记录“把窗户擦出蓝天白云”的日常；“外卖诗人”王计兵在送餐间隙写下《赶时间的人》；清洁女工王瑛在重复的擦洗中写出《擦亮高楼——清洁女工笔记》；“烧烤诗人”温雄珍辗转于烧烤店与童装店之间，把生活的滋味与坚韧织进诗集《在炭火上安居》……他们用质朴的文字书写人间烟火，以滚烫的心灵感知时代脉搏。

众多劳动者正从文学作品中“被描摹的对象”，转变为奋斗人生的书写者。这背后，是时代大潮与个体表达的深度融合。来自各行各业的大众创作者，依托互联网挥洒自己的文艺爱好和才华，被更多人“看见”。恰如清洁工王柳云所说，是这个时代提供的机会，让她成为了“作家柳云”。

如果说一个人的书写，泛起一朵美丽的浪花；那一群人的书写，则激荡起一个壮阔时代的回响。如今，“繁荣互联网条件下新大众文艺”已正式写入“十五五”规划纲要。从各类文学小组纷纷涌现，到鲁迅文学院等专业机构向基层写作者敞开大门，热爱与扶持双向奔赴，生发出更加丰硕的成果。

“人世珍贵，活着有许多种。”曹兵的这句诗，恰是新大众文艺的生动注脚。每一种认真的生活都值得落笔，每一颗热爱文学的心，都能在文字里找到归处。无数普通人为生活执笔，为自己、为时代写下带着温度的记录。

记者：李嘉乐 邱晨

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨一群人的书写，激荡起时代的回响

封面图：王晔 张倩

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com