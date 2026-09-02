新华网 2026-09-02 10:47:59

青藏高原的风吹过扎陵湖畔，一块沉睡了2200多年的石英砂岩刻石“醒”了。

青藏高原的风吹过扎陵湖畔，一块沉睡了2200多年的石英砂岩刻石“醒”了。

2025年，我国目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石——“尕日塘秦刻石”得到认定。刻石承载的文化认同跨越地域、族群界限，为阐释各民族共享昆仑根脉、共属中华文明提供了考古支撑，也让“昆仑”这个在中华血脉中奔涌千年的名字，再度引发社会关注。

“横空出世，莽昆仑，阅尽人间春色。”这座绵延千里的巍峨山脉，素享“万山之宗、万水之源”之誉。“昆仑”既是一座山，又远不止于山。它闪耀着中华文明起源时代的灼灼光芒，凝练着中华民族对“天”“地”“人”的古老哲思，是中国960多万平方公里广袤陆地上雄浑不屈的脊梁，更是五千多年来中华民族追根溯源的精神原乡。

19日，随着新华社国家高端智库发布《文明的根脉与回响——昆仑文化的历史渊源、精神内涵与时代价值》报告，人们再次将目光投向这片承载着中华文明基因的精神高地。当尕日塘秦刻石在海拔4300米的雪域高原重见天日，沧桑笔迹穿越千年风霜依然清晰可辨，我们听见了历史深处传来的悠远回响。

河出昆仑，一脉相承。《山海经》载“昆仑之丘”“河水出焉”，黄河、长江自昆仑雪峰奔涌而下，滋养了沃野千里，孕育了灿烂文明。从张骞“凿空西域”到清代勘定河源，从玉石之路到丝绸之路，昆仑始终是各民族交往交流交融的精神纽带。

文化根脉，生生不息。昆仑不仅是地理坐标，更是中华民族的精神高峰。“女娲补天”的担当、“大禹治水”的坚韧、“夸父逐日”的执着，这些源自昆仑的神话叙事，早已融入民族血脉，铸就了中华儿女自强不息、勇于追梦的精神品格。

守正创新，与古为新。我们回望昆仑，不是沉溺古老神话，而是要挖掘中华优秀传统文化蕴含的时代价值，在新情境下使其奔涌新的力量。

昆仑文化，正在焕发新的生机。全国各地尤其是青海、新疆、西藏、甘肃等省区立足创造性转化与创新性发展，发扬光大昆仑文化。昆仑文化论坛聚合各方智慧，在时代发展中激活古老文化的当代价值；五条昆仑文化旅游线路串联青新甘三省（区），打造跨区域文旅融合新品牌；“论道昆仑”文化沙龙、环昆仑山新藏天路自驾活动让古老文脉与现代生活深度交融；数字技术赋能下，昆仑神话以动画、短视频、沉浸式体验等新形态走进年轻人心中……在昆仑山下、三江源头，在丰富多彩的精神文化生活中，厚重的文明底蕴正在转化为中国式现代化的澎湃动力。

“昆仑之山有铜柱焉，其高入天，所谓天柱也。”这座中华民族的精神天柱，历经千年风雨而愈发巍峨。新征程上，传承发展昆仑文化，使文化光芒更加熠熠生辉，不仅将持续照亮中华民族伟大复兴的前行之路，也必将为世界各国共同应对全球风险挑战、化解文明分歧、凝聚合作共识，提供一份温润厚重的东方智慧。

昆仑巍巍，大河汤汤，家国山河，文脉泱泱。

记者：詹勇 赵刚 张子琪

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国｜昆仑巍巍，文脉泱泱

封面图：王晔 张倩

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com