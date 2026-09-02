西班牙6月至8月逾5000人因关联高温原因死亡
新华网 2026-09-02 10:58:00
西班牙公共卫生机构9月1日发布的数据显示，西班牙6月至8月有超过5000人因关联高温的原因死亡，刷新2015年以来的纪录。
西班牙公共卫生机构9月1日发布的数据显示，西班牙6月至8月有超过5000人因关联高温的原因死亡，刷新2015年以来的纪录。
西班牙卡洛斯三世健康研究所的数据显示，西班牙过去3个月有5111人的死亡与高温有关，刷新了2022年同期4652人死亡的人数纪录，相比去年同期3651人、2024年同期1977人死亡也都有所增加。
上述数字依据西班牙死亡率监测系统的数据估算得出。这一系统追踪西班牙全国每日死亡率，并将其与历史趋势比较，同时将西班牙国家气象局的数据等外部因素也纳入综合考虑。绝大多数关联高温的死亡与心脏病发作、中风有关。
这是8月6日在西班牙马德里拍摄的水位下降的曼萨纳雷斯河。由于今夏西班牙中部持续高温少雨，流经马德里的曼萨纳雷斯河水位低于正常年份同期。新华社记者程敏摄
西班牙国家气象局的数据显示，西班牙7月气温“追平”2022年7月数值，是1961年有相关记录以来西班牙本土最热月份。
高温叠加干旱的气象条件导致西班牙山火肆虐。据法新社报道，西班牙7月经历了近年来最严重的山火灾害之一，首都马德里附近数万人被迫疏散。
来 源：新华网
原标题： 西班牙6月至8月逾5000人因关联高温原因死亡
记者 包雪琳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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