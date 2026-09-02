新华网 2026-09-02 11:00:26

最近，一种被称为全球客户“反向出差”的变化正悄然发生。

最近，一种被称为全球客户“反向出差”的变化正悄然发生。

过去，中国企业家的行李箱里装着样品和名片，满世界飞着找订单；如今，剧本翻转——海外客户主动跨洋来到中国进行商务考察和洽谈，反倒成了高频场景。

此前在网络上被热议的“反向海淘”——外国游客拖着空箱来中国扫货，与“反向出差”恰好构成一组全方位观察中国的透视镜。一个淘的是商品，一个寻的是方案，从“反向海淘”到“反向出差”，映照出在全球价值链中，中国从产品制造到创新能力的全方位进阶，也是“中国机遇2.0”在现实中的一次次生动上演。

“反向出差”缘何发生？

一个“创新中国”源源不断释放红利，无疑是最直接的因素。

过去，全球产业分工中有一种常见模式，即海外负责产品定义和技术研发，中国作为“世界工厂”负责生产制造。今天，这条路线正在被改写。在低空经济、人工智能大模型、人形机器人等前沿领域，部分中国企业已具备“技术定义”能力。

近期，全球某主流人工智能模型聚合平台的实时榜单数据显示，全球排名前五的人工智能大模型均为中国企业研发，中国模型整体调用占比超63%；2026年上半年，中国创新药对外授权交易81笔，合同潜在总金额约1100亿美元，规模已达到2025年全年的八成。海外客户来华，不再是寻找代工，而是为了寻找最新的技术解决方案和下一代产品。

中国拥有“从想法迅速转化为产品”的落地能力，是更深一层原因。

一家北欧汽车供应链企业9个月内曾三次拜访国内一个人工智能领域的科技公司。见证技术迭代和产品落地速度后，北欧企业直接把年度全球创新峰会搬到了该公司的实验室。有想法、有思路，更要能实现。中国拥有完备的产业体系和强韧、高效的产供链，小到一支口红，大到一辆汽车，产业链环环相扣，锻造了惊艳世界的“中国速度”。

智元机器人的供应链里，九成零部件可在长三角本地采购，核心部件达到小时级响应；不出安徽就能制造一台新能源汽车；上海“脑智天地”，众多脑机接口企业集聚，“上下楼就是上下游”……人才、技术、供应链、工厂与用户之间形成的高频反馈回路，正是“中国速度”的真正含义。

丰富的应用场景催生新业态新模式，塑造更高维度的竞争力。

当下的市场竞争，比拼的已不仅是单纯的产品性能，还有成套的解决方案和产业生态。海外客户来华洽谈合作，也顺应市场从“卖产品”到“卖方案”的变化。从数智化冷链综合解决方案获海外合作伙伴青睐，到智能家居解决方案走进欧洲家庭，再到智能巡检解决方案走向海外矿山、工厂，中国企业不仅承接方案执行，还更深入参与问题定义、产品设计、场景验证和持续迭代。

中国超大规模市场优势、极其丰富的应用场景优势，支撑“中国方案”持续走向海外。如今人工智能赋能千行百业，许多新技术、新产品、新服务从实验室加速走向市场，需要在真实应用场景中打磨优化，中国市场海量需求和多元场景可快速检验技术、迭代技术。海外客户的难题在中国找到解法、形成样板，再应用推广到全球市场，这正是“反向出差”背后的真正原因。

“反向出差”的行李箱里，装的不只是订单，更是我国产业能级跃升的生动见证。从“出海找订单”到“来华寻方案”，变化的是供需对接的方向，不变的是开放合作、互利共赢的底层逻辑。持续释放创新活力、用好超大规模市场与丰富场景优势，中国将为全球产业升级注入源源不断的新动能。（王东辉）

来 源：新华网

原标题： “反向出差”到中国，为了啥？

记者 王东辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com