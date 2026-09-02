亚锦赛失冠，中国女排离奥运还有多远

新华网 2026-09-02 11:02:24

8月30日晚，天津奥林匹克中心体育馆，中国女排最终没能拿到那张宝贵的奥运会入场券。

8月30日晚，天津奥林匹克中心体育馆，中国女排最终没能拿到那张宝贵的奥运会入场券。

2026年亚洲女排锦标赛决赛，中国队与泰国队打满五局，最终以20比25、25比11、25比23、18比25和10比15告负，获得亚军。赛前世界排名第17位的泰国队凭借冠军头衔直通2028年洛杉矶奥运会。

看到泰国队队员手持象征直通名额的“机票”，中国女排将帅难掩落寞。错过这次“抢票”的机会后，留给这支队伍的容错空间已经变小。不过，通往洛杉矶奥运会的大门并未关闭。2027年女排世界杯和世界排名，仍是中国队争取奥运资格的两条通道。

中国队球员吴梦洁（右三）在比赛中扣球。新华社记者 孙凡越摄

一分之差背后

本届亚锦赛，中国队坐镇天津主场，目标就是通过夺冠提前获得奥运会资格。从小组赛一路打到半决赛，中国女排五战全胜且一局未失。而作为上届冠军的泰国队同样越打越好，半决赛以3比1淘汰世界排名第六的日本队。

决赛过程几经起伏。中国队首局进入状态较慢，一度5比10落后，追上比分后又被对手重新拉开；第二局，中国队依靠网口优势和防守反击建立优势，以25比11扳平。第三局，中国队在19比22落后的情况下连续追分，最终25比23逆转。第四局，泰国队加快进攻节奏，中国队一攻效率下降，比赛被拖入决胜局。决胜局中，中国队一度6比4领先，双方战至7平后，泰国队依靠反击拉开比分，最终15比10拿下比赛。

五局比赛，两队总得分仅相差1分：中国队98分，泰国队99分。但在决定比赛走势的进攻环节，泰国队以68比59领先，一传完美到位次数更以35比14明显占优。身高条件更好的中国队，拦网得分仅以11比10领先1分。泰国队主攻萨西帕蓬得到全场最高的28分，副攻塔达奥拿到18分，其中包括7次拦网得分。中国队的进攻则更多集中在两个主攻，吴梦洁和庄宇珊各得21分。

“今天泰国队拼得很凶，我们都想拿到这个胜利，但是我觉得我们在细节上做得没有她们好。”吴梦洁在赛后说。

中国女排队长龚翔宇认为，中国队在抗压能力和关键分处理上不如对手果断，接下来需要进一步提高临场应变能力。

前中国女排队员惠若琪在复盘比赛时也提到了具体的技战术环节。面对泰国队的穿插进攻，中国队拦防调整不够及时，自身二、三号位的跑动配合相对较少，身高和网口优势没有充分发挥，进攻较多集中在四号位。随着比赛进入后半程，二传的技术和体能也受到考验。

泰国女排此前多次冲击奥运资格无果，此次将首次站上奥运会赛场。“对我而言，这一刻我等了30年。”泰国队主教练加提蓬赛后说，中国队“一直是老师”，自己40多年前还是运动员时就开始向中国排球学习。

“这些年来泰国排球得到了中国方面很多帮助和支持，让我们一步一步成长，逐渐走向世界水平。”加提蓬表示。

仍在寻找答案

去年4月，赵勇出任新一届中国女排主教练。上任之初，他就明确表示，“第一时间取得洛杉矶奥运会参赛席位”是新一届中国女排的首要工作，2026年亚锦赛则是球队备战的“重中之重”。

进入洛杉矶奥运周期，中国女排加快了新老交替的步伐。一年多来，张籽萱、王奥芊、陈厚羽等一批年轻队员相继进入国家队，庄宇珊、吴梦洁等年轻球员逐渐承担更多比赛任务。

2025年世界女排联赛，中国队进入总决赛，最终位列第五。当年的世锦赛，中国队小组赛三战全胜，但在16进8的比赛中1比3负于法国队。2026年世界女排联赛，中国队分站赛取得6胜6负、仅排名第九，凭借东道主身份才进入总决赛。总决赛中，中国队以3比2逆转分站赛排名第一的美国队，但随后在半决赛和季军赛先后负于土耳其队和意大利队，获得第四名。

一年多来，中国女排有过令人眼前一亮的表现，不少年轻球员也获得了大赛锻炼机会。但在世锦赛、亚锦赛等重要赛事的淘汰赛中，球队表现仍有明显起伏。特别是如何在关键分、困难局面下保持稳定，是这支队伍反复遇到的课题。

伤病也影响着球队的人员配置。主攻李盈莹去年在联赛中脚踝受伤，经过长时间康复后，今年又因心脏问题接受手术，缺席亚锦赛和即将举行的亚运会。吴梦洁今年5月左膝受伤并接受手术，缺席世界女排联赛，直到亚锦赛前才逐步恢复比赛状态。

本届亚锦赛，中国队的主攻线承受了较大压力。决赛中，吴梦洁和庄宇珊的进攻次数达到89次，三名副攻则是30次。主攻受到重点限制之后，如何增加副攻快攻和两翼之间的变化，是球队进攻体系需要解决的问题。

二传同样处于新老交替之中。2025年，国家队重点培养张籽萱等年轻二传，本届亚锦赛则由老将刁琳宇和年轻球员解盛钰搭档。决赛进入后半程，面对泰国队快速多变的攻防，中国队的组织变化逐渐减少。与之形成对照的是，泰国队二传波蓬凭借与队友的默契配合，获得本届亚锦赛最佳二传和最有价值球员。

还有两条道路

1年多来，中国女排已经完成了不少人员上的变化，但能否尽快把这些变化转化为稳定、成熟的打法，还需要时间和比赛检验。

然而，无缘亚锦赛冠军，直接改变了中国女排未来1年多的备战节奏。

洛杉矶奥运会女排比赛共有12支球队参加。其中，东道主美国队自动获得资格，2026年五大洲锦标赛冠军各获得一个席位。失去亚洲冠军这条最早的晋级通道后，中国女排还剩下两条途径。

第一条是2027年女排世界杯。中国队已凭借本届亚锦赛的成绩获得世界杯参赛资格。按照规则，2027年世界杯最终排名中成绩最好的3支尚未取得奥运资格的球队，将直接获得洛杉矶奥运会席位。

对中国女排来说，这条路并不轻松。上一届世界大赛，中国队止步16强。要想通过世界杯名次直接晋级，意味着球队必须在包括意大利、土耳其、美国、巴西等世界强队参加的比赛中取得足够靠前的名次。

第二条是世界排名。到2028年世界女排联赛分站赛结束后，仍未获得奥运资格的球队中，世界排名最高的3支将获得最后3张门票。

本届亚锦赛结束后，中国女排仍排名世界第七。从目前各大洲的竞争格局看，中国队如果能够稳定在世界前八甚至更靠前的位置，获得奥运资格的主动权会更大。这也意味着，未来的世界女排联赛、世界杯等计入世界排名积分的赛事，中国队都需要尽可能争取好成绩。

对中国女排来说，如果亚锦赛夺冠，未来本可以拥有更充裕的空间考察新人、试验阵容，也可以承受年轻队员成长过程中的起伏。如今，球队必须力保大赛成绩和世界排名，练兵与抢分之间的平衡将更加困难。

从本届亚锦赛看，中国女排首先要解决的还是“变”。

在亚洲赛场，身高和网口一直是中国队的优势。但决赛面对泰国，身高优势并没有转化成明显的拦网和进攻优势。到了世界赛场，欧美强队同样拥有出色的身体条件和强攻能力，中国女排更需要提高发球攻击性、一传稳定性和防守串联质量，增加进攻变化，提高高强度比赛中的韧性。

来 源：新华网

原标题： 亚锦赛失冠，中国女排离奥运还有多远

记者 刘峣

本文转自：温州新闻网 66wz.com