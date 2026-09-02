大山之外，早已路通八方

好评如潮 2026-09-02 11:05:50

近日，一则分享农村生活的短视频下，两条评论意外掀起热议。有人留言：“小孩，好好读书，努力走出大山。”小博主却回复：“坐公交就可以出去了。”童言无忌，却让无数人百感交集，也有人从中读出了时代变迁的深刻注脚。

在长辈的认知里，大山是阻隔，是封闭，是必须拼尽全力才能翻越的路障。“走出大山”曾是几代农村孩子的唯一出路，承载着改变命运的沉重期许。但随着交通改善，对于孩子来说，大山不再是天堑，“坐公交就出去了”不过是一句平淡的事实陈述。

这份底气，背后是乡村交通基础设施翻天覆地的变化。2013年，公路修进西藏墨脱，“最后一个不通公路的县”成为历史；2019年底，公路修进四川凉山“悬崖村”阿布洛哈村，全国最后一个建制村通公路……截至去年底，中国农村公路总里程已超470万公里，所有具备条件的乡镇和建制村，都通了硬化路、通了客车。从“山高路远”到“抬脚上车”，从“人背马驮”到“路路畅通”，一条条蜿蜒的农村公路，延伸至最偏远的角落，让“走出大山”成为了日常。

交通的改善，打通的不只是物理上的阻隔，更是资源的流动通道。山里孩子可以通过手机看到外面的世界，坐上公交就能抵达县城、走向更远的地方。出山不再是“背水一战”的孤注一掷，而是随时可以开启的行程。这种“来去自由”的从容，正是少年自信最坚实的硬件支撑——他们不必背负“改变命运”的沉重包袱，只需像出门散步一样，轻松踏上通往未来的公交。

路通了，山里孩子有了更多的选择、更开阔的眼界。他们可以在家乡享受青山绿水，也可以随时奔赴城市追逐梦想；既能留在故土创业兴业，也能走向远方闯荡天地。路被拓宽了，人生的可能性也随之拓宽。“走出大山”不再是唯一的出路，“走进大山”也不再是无奈的回归，人们拥有了来去自由的选择权。正如网友所言：“这一代孩子不必再背负‘必须走出去’的使命，他们拥有了‘可以选择回来’的底气。”

一条条通往大山的路，改变的不只是脚下的出行方式，更是孩子一代比一代拥有更多发展选择的底气。从“努力走出大山”到“坐公交就出去了”，童言背后，是中国乡村巨变最生动的注脚。当每一个孩子都可以轻松坐上公交、走向远方，又随时可以回到家乡、建设家乡，我们便真正看到了城乡融合发展的意义所在——让每一个人，都有选择的自由。

作者：方子馨

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com