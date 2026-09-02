新华网 2026-09-02 11:04:49

9月1日上午，安徽省合肥市第一中学滨湖校区西门广场成为“科学嘉年华”现场。机器人、机器狗、VR眼镜、立体动画仪器、AI玩伴等一字排开，学生们将这些科技产品团团围住，在互动体验中感受科技的魅力与乐趣。

高一新生段宇轩盯着立体动画仪器，眼里充满了好奇。“之前在科技馆里看到过类似的设备，这些生动有趣的科技装置让我感受到科学的魅力，也更加坚定了学好知识、探究科技原理的决心。”段宇轩笑着说。

9月1日，安徽省合肥市第一中学滨湖校区开学活动现场。新华社记者周畅 摄

2026年秋季学期开学，安徽省组织开展以“科学启蒙·科技之光”为主题的科学启蒙“开学第一课”活动。中国工程院院士李建刚走进合肥一中滨湖校区，以“托起明天的太阳”为主题为500余名学生代表开展科普讲座。

讲座中，他结合自身求学与科研经历，真诚寄语现场学子，勉励大家心怀理想、不畏困难、不怕失败，坚定敢于向世界难题挑战的决心。“今天听了中国科学家与‘人造太阳’的故事，特别感动！我希望自己也能通过学习为国家科技发展贡献力量。”合肥市师范附属小学六年级学生李沐恩说。

在合肥一中党委书记封安保看来，在科技飞速发展的当下，科学启蒙的重要性日益凸显，学校始终深耕科创教育，通过丰富多样的科普活动培育学生科学思维、创新意识，夯实学生终身学习与创新发展的基础。他认为，教育工作者应做好青少年科学启蒙的“引路人”，以科学精神浸润童心，以教育情怀点亮少年科技梦想。

深耕科学启蒙、厚植报国情怀，成为各地新学期课堂的鲜明特色。

辽宁省沈阳市第七中学以“逐光未来，国之少年”为主题，举办新学期开学典礼暨国光少年科学院成立仪式，2600余名师生齐聚操场，聆听93岁高龄的中国科学院院士李依依开展讲座。

尽管年事已高，李依依依旧全程站立完成讲座，并结合自身求学经历，勉励全体学子：“要珍惜当下的和平环境，德智体美劳全面发展，做人讲诚信，言必信、行必果。”

真挚寄语深深打动了在场学生。讲座结束，学生们围拢到李依依身边，有的递上笔记本请她签名，有的大声说：“奶奶，我们长大了也要像您一样，为国家作贡献！”

沈阳市第七中学党委书记潘德坤表示，邀请科学家走进校园、分享亲身经历，能够以榜样力量潜移默化塑造青少年价值观，引导广大青少年崇尚科学、热爱科研、胸怀家国。

9月1日，辽宁省科学技术馆科普大篷车在辽宁省沈阳市第七中学现场展示，学生们动手体验新奇的科技展品。（校方供图）

一堂科学课，万千科创梦。科技已越来越融入我国中小学教育，让科技更加可感、可学、可探索。

在重庆市两江新区云尚小学的开学典礼上，一场充满未来感的无人机展演惊艳全场，为新学期拉开序幕。

蓝天白云下，数架无人机有序升空，或托举五星红旗迎风招展，或在空中盘旋翻转，勾勒出灵动的轨迹。操控无人机完成高难度展演的不是专业技术人员，而是一群平均年龄不足11岁的本校学生。

这一展示成果的背后，是学校持续数年的深耕与探索。

云尚小学校长冯勇坦言，航空航天启蒙教育专业性强、师资要求高，仅靠校园自有资源难以实现系统化教学。为此，学校联动多所高校共建航天育人实践基地，研发校本特色科普课程，开设航模制作、无人机操控等特色社团，常态化组织学生走进航空基地、高校实验室开展沉浸式研学。全方位的科创体验，让低龄学子也能近距离触摸前沿科技，感受航天魅力。

“我们希望以航空航天启蒙教育为抓手，把航空梦、航天梦、强国梦根植于每个孩子心中，让少年学子在逐梦蓝天、探索科学的道路上稳步成长。”冯勇说。

9月1日，安徽省合肥市五十中学天鹅湖教育集团奥体校区举行开学活动。新华社记者杜宇 摄

十年树木，百年树人。当前，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，对全面提升教育服务高质量发展的能力提出新的要求。

安徽省教育厅厅长钱桂仑表示，期待科学的“种子”能在每一位青少年心中生根发芽，让“做中学”的理念在校园里蔚然成风，推动科学教育工作在基础教育各学段贯通实施、落地见效。

来 源：新华网

原标题： 从“坐着学”到“做中学”——新学期科学教育见闻

记者 周畅、王莹、周思宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com