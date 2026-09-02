新华网 2026-09-02 11:05:57

国家电影局9月1日发布2026年暑期档电影成绩单：票房达124.98亿元，观影人次为3.4亿，分别同比增长4.45%、5.86%。《功夫女足》《欢迎来龙餐馆》《八仙！》位列票房前三。

国家电影局9月1日发布2026年暑期档电影成绩单：票房达124.98亿元，观影人次为3.4亿，分别同比增长4.45%、5.86%。《功夫女足》《欢迎来龙餐馆》《八仙！》位列票房前三。

今年暑期电影市场有哪些新亮点？

供给多样，丰盈暑期文化生活。

《八仙！》《欢迎来龙餐馆》等国产佳作接力领跑市场，《给阿嬷的情书》持续释放长尾效应，《蜘蛛侠：崭新之日》《奥德赛》等进口片让特效厅一票难求……

纵观暑期档，中外影片同台竞绽，涵盖喜剧、反战、动作、动画等题材类型，既满足观众多元审美需求，也诠释文明互鉴的深刻内涵。

多项数据彰显电影市场活力：今年暑期档放映场次3851万场，创历史新高；平均票价36.74元，为2022年以来档期最低票价。

“影片积极降低最低发行票价，影院主动让利于观众，看电影变得更亲民了。”灯塔专业版数据分析师陈晋表示，票价降了、人多了、场子更满了，一系列实打实的举措激发了大众观影热情。

创作求新，回应观众多元期待。

把目光投向传统文化沃土。《八仙！》立足民间传说，聚焦八仙成仙前的凡人岁月，创作了更符合现代审美的神话故事；《三国第一部：争洛阳》以曹操和袁绍的成长经历为主线，回溯三国开篇。

“不论是对传统神话的新演绎，还是用现实主义方法考证三国历史，国产动画都在努力探索‘故事新编’，在中华传统文化的浩瀚掌故中进行当代叙事。”北京电影学院动画学院讲师吴天说。

在成都UME影城（高新店），市民路过《八仙！》电影海报。新华社记者 胥冰洁 摄

把镜头对准更大世界。近期热映的《欢迎来龙餐馆》，以一家异国餐厅的一餐一饭为载体，借小人物的命运浮沉，诉说海外战争背景下普通人对“好好吃饭”“好好生活”的向往。

从本土叙事转向国际叙事，“龙餐馆”展现了中国电影人的新视野、新视角。国产影片主动聚焦全人类共同关切，思考和平、正义与发展等时代命题。

消费焕新，“电影+”激发市场活力。

“在大银幕看比赛，更沉浸更震撼！”这个夏天，全国超1400家影城转播世界杯赛事60余场，累计排片超2.8万场。去影院看赛事直播，成为消费新趋势。

上影影城美罗城店汇聚多个国漫IP，打造国漫沉浸乐园，实现全商圈互动、全楼层造景；杭州星光嘉映影城主打“电影+餐饮”运营模式，推出用餐影厅、宠物友好厅……多地影院打破单一观影经营模式，引入多样经营业态，不断开拓消费新场景。

位于宁夏石嘴山石炭井的《欢迎来龙餐馆》部分外景取景地。新华社记者 唐紫宸 摄

与此同时，“跟着电影去旅行”火热开展，电影“流量”带来文旅消费增量。

走进宁夏石嘴山石炭井，打卡诸多影视取景地，寻觅《欢迎来龙餐馆》里的异域风情；登临山东烟台蓬莱阁，尽览山海壮阔，回味《八仙！》中的蓬莱仙境；漫步广东潮汕大地，循着《给阿嬷的情书》的取景足迹，品读跨越百年的侨乡往事……一束束光影走出银幕，带领观众奔赴诗和远方。

暑期档收官，光影热度仍在延续。

来 源：新华网

原标题： 新华鲜报｜电影暑期档收官 票房超124亿元

记者：邢拓

本文转自：温州新闻网 66wz.com