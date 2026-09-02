《牛来》火了，然后呢？

好评如潮 2026-09-02 11:07:43

近期，国产动画《牛来》凭借极致的“烂片反差”意外刷屏，上演了一场魔幻票房逆袭。该片上映前期票房惨淡，前十日票房仅七千余元、观影人次两百出头，排片寥寥无几。但其宣发海报是精致的国风水墨风格，正片却是建模粗糙、画面卡顿、频繁穿模的劣质质感，堪比小游戏画质，巨大落差在社交平台快速发酵。

这部仅两人核心主创、纯“手搓”制作的低成本动画，引发全网猎奇围观，网友纷纷打卡吐槽，相关片段广泛传播。热度带动影院大规模加场，影片排片迅速飙升，累计票房顺势突破千万。一句“看了后悔86分钟，不看后悔一辈子”的调侃，精准概括了这场全民围观的荒诞狂欢。流量热潮终会褪去，这场反向出圈的票房奇迹，留给影视行业的反思远不止欢声笑语。

一部“烂片”凭什么让人上头？这些年，“大制作”似乎成了好电影的代名词。很多电影动辄几个亿投资、顶级特效团队、流量明星扎堆，海报美得能当壁纸，预告片燃得像正片。观众满怀期待走进影院，却被稀碎的剧情、尴尬的演技和满屏的工业流水线味儿浇了个“透心凉”。那些大导演、大公司高高在上地端着，觉得只要把钱砸到位，观众就能乖乖买单。票房不如预期，还会觉得是观众品味不行。相比之下，《牛来》笨拙得真实。没有炫技，没有套路，没有期待，甚至没有一个像样的制作团队。你说它烂，大概没有人会反驳。但精致的东西见多了，一部烂得坦坦荡荡的电影，反而让人觉得有点意思。

轻松一乐，算不算一种值得被尊重的意义？有人说《牛来》火了是因为猎奇，是审丑狂欢，是劣币驱逐良币。这些评价都有道理，但未必是全部。很多时候，观众走进电影院，并不是为了受教育、受震撼或被洗礼，可能只是想不那么较真的轻轻松松乐一乐。《牛来》的放映现场，全场爆笑、集体吐槽、互相接梗，那种真实的快乐，甚至是不少“好电影”也给不了的。观众缘这件事很玄，它跟制作精良与否未必成正比。看电影，不一定非要奔着“好东西”去，有时候就想看个热闹，这也没什么不行。传统电影的观影体验中，观众是安静的接受者，银幕上放什么，就看什么。但《牛来》不一样，它让观众从被动接受变成了主动参与。那些笑声、吐槽、层出不穷的二创，甚至关于“牛”字的选座仪式，都是观众自己创造的。电影本身好不好笑已经不重要了，重要的是观众在这场集体互动中找到了属于自己的乐趣。

当电影变成社交货币，观众到底在买什么？从上半年的《给阿嫲的情书》到暑期档的《牛来》，两部小成本电影的爆火，路径完全不同，却指向同一个趋势：看电影这件事，正在从“被动观看”变成“主动参与”。《给阿嫲的情书》靠的是好口碑，观众看完后自发安利、二刷三刷，在社交媒体上分享哭点、讨论细节；《牛来》走的则是另一条路，靠的是“好抽象”，观众买票不是为了看一个完整的故事，而是为了亲自验证它到底有多烂，然后拍下来、发出去、一起笑。两部电影，一部让人想分享感动，一部让人想分享槽点，但它们都成了社交货币。在这个过程中，观众不再是坐在银幕前的旁观者，而是传播链上的一环，是笑点的制造者、口碑的放大器、热度的推动者。电影本身好不好，反而退到了次要位置，更重要的是“我看了，我参与了，我有话要说”。这种变化值得被看见，也值得被认真对待。

《牛来》不会成为主流，也成不了什么标杆。但它的走红本身，已经说明了太多事情。它不是一部好电影，但它是一场值得尊重的大众选择。那些笑出声的瞬间，那些吐槽完又买票带朋友去看的冲动，那些"我倒要看看"的好奇心，全都是真实的，鲜活的，属于普通观众的。我们不需要把每一部电影都拔高到艺术的高度，也不需要把每一次消费都赋予深刻的意义。至于那些还在高高在上的电影人，不妨低头看看，你们不屑一顾的这场热闹里，藏着最朴素的民心。

作者：吴冰冰

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com