在七夕新风潮中，看见生生不息的中国式浪漫

好评如潮 2026-09-02 11:09:22

又到一年七夕节，各地文旅纷纷亮出“新招”：古城街区汉服巡游，水上中式集体婚礼，无人机演绎鹊桥传说……层出不穷的新潮玩法里，让我们真切地感受到，那份沉淀千年的东方浪漫，正重新回归大众的烟火日常。

透过这波热潮，我们看到的不仅是节日消费的回暖，更是中式审美回归后，传统文化在当下重新扎根、鲜活生长的真实模样。牛郎织女一年一度相逢的传说，寄托着中国人对忠贞相守的期许；女子月下穿针、研习女红，蕴含着对心灵手巧、勤勉自立的追求；文人仰观银河、吟咏风月，藏着独属于东方人的诗意与留白。这份浪漫，不是物质堆砌出的短暂狂欢，而是含蓄内敛、绵长隽永的精神向往。

如今，越来越多人渴望寻回节日本真，七夕的转型有了更广泛的群众基础。年轻人玩出来的七夕新风潮，可贵之处在于守得住根，又敢于创新表达。古风NPC实景演绎鹊桥相会，数字寻宝、投壶猜谜、拓印古风情书等互动项目吸引大批青年参与；多地景区复刻乞巧旧俗，巧娘将现场传授编织、剪纸手艺，游客能亲手制作香囊、花灯。传统习俗没有僵化复刻，而是和城市夜游、国风文旅、数字创意相融共生。

有人或许会问：大量网红打卡、国风游园，会不会只是一阵短暂的流量风潮，热闹过后归于沉寂？事实上，传统节日想要长久保持生命力，恰恰需要拥抱年轻人喜爱的传播方式。文化传承最怕束之高阁、曲高和寡。厚重的历史底蕴，如果缺少适配当代生活的表达载体，只能封存于典籍与博物馆中。年轻人热衷的汉服、实景游、光影秀，看似新潮，实则搭建起了一座桥梁，吸引人们主动去探寻习俗背后的故事。新潮玩法是入口，文化内核才是根本；外在形式可以不断迭代，但根植于民族血脉的情感价值，始终一脉相承。

当然，热闹之下同样需要一份清醒。我们乐见七夕多元玩法不断涌现，却也要警惕两种倾向。一是片面追求流量噱头，过度堆砌古风元素，徒有外壳而缺少文化底蕴，沦为单纯拍照打卡的布景；二是旧套路换上新包装，继续制造消费焦虑，把新式国风活动再次转化为收割流量的商业手段。

从海外刷屏的中式古风影像，到国内七夕国风热潮持续升温，两条脉络彼此呼应，共同印证一个事实：中式美学、东方叙事正在回归大众视野。潮玩只是载体，真正打动人的，是历经千年依旧鲜活的中国式浪漫。

愿每一个七夕，我们都能褪去浮华，守住心底那份温柔期许，让古老节日在一代又一代人的创新演绎中，岁岁常新，生生不息。

作者：陈良和

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com