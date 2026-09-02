一场由“烂”催生的票房

好评如潮 2026-09-02 11:10:00

近日，一部上映9天票房仅7千多元的动画电影，登上热搜后票房迅速暴涨——《牛来》无疑是2026年中国电影市场最荒诞的现象级事件。它不是因为口碑逆袭，而是因为“烂到极致”成为爆款。这背后的真相是：观众买票，从来不是为了欣赏艺术，而是为了一场集体情绪消费。

观众买的是“社交入场券”，而非电影本身。当代人最稀缺的不是金钱，是谈资。当《牛来》霸屏热搜，“到底有多烂”成为社交货币，看过的人拥有了第一手发言权。影厅里集体爆笑、观众举着手机屏摄、豆瓣涌现反讽式五星好评——这哪里是观影？分明是一场心照不宣的集体行为艺术。所有人坐在一起，等待着那粗糙的建模和穿模画面出现，然后共同大笑，这种“共谋”带来的连接感，远比看一部精致的电影更令人兴奋。更有股民冲着“牛市来”的谐音购票讨彩头，电影沦为许愿池，折射出普通人在经济波动中寻求心理慰藉的普遍心态。

“审丑”成为观众对“内卷”的一次集体反叛。近年来高投资、AI换脸、流量明星拼凑的“工业垃圾”泛滥，观众早已审美疲劳。《牛来》的粗糙、笨拙、离谱得坦坦荡荡，反而成了对精致空洞的一次戏谑。在高压生活下，嘲笑它无需门槛、不用动脑，这种“向下兼容”的快感，成了普通人释放焦虑的低成本出口。职场的疲惫、生活的压力、未来的不确定性——这些沉重无法轻易消解，但花几十块钱在影院放声大笑一小时，很多人觉得值。从某种意义上说，《牛来》提供了一个合法、廉价且安全的“发疯”空间。

流量狂欢之后，行业隐患不容忽视。这不过是一场“审丑消费”，是观众为情绪和社交买单，与审美进步无关。一次性猎奇无可厚非，但真正的危险在于——当“烂”被验证为可复制的流量捷径，当博出位比做好内容更容易获得排片，劣币驱逐良币的风险便真实存在。那些制作扎实但缺乏爆点的中小成本佳作，将在“热度至上”的排片逻辑下更难被看见。更值得追问的是，当观众的注意力被一次次猎奇事件收割，我们是否还有耐心去欣赏一部安静的好电影？当“笑点”取代“泪点”成为观影首选，我们失去的不仅是对好电影的判断力，更是对深度内容的欣赏能力。

《牛来》像一面镜子，照出了注意力经济时代内容生态的异化。我们可以陪它疯一次，但不会永远为荒诞买单。中国电影真正需要的，从来不是“烂到出圈”的流量奇迹，而是那些值得被认真对待的好故事。当笑声散去，我们希望看到的是对专业的重新敬畏，而不是下一场精心策划的“审丑营销”已经在路上。

作者：钱忠源

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com