七夕遇上医师节：最浪漫的事，是你们一直在守护
今天，七夕与中国医师节撞了个满怀。
一个属于所有相爱的人——玫瑰、烛光、把“我爱你”说得响亮。一个属于所有穿白大褂的人——值班、手术、查房，把“我守着”做得沉默。一个在日历上，一个在日子里。当它们恰好落在同一天，我们忽然看清了一件事：这世上最深的浪漫，从来不是某一天的盛大，而是日复一日的、沉默的守护。
七夕是热闹的——鲜花、礼物、朋友圈的粉色泡泡。医师节也是热闹的——横幅、致敬、社交媒体刷屏的“谢谢”。可热闹背后，是那些没有被看见的日常——
邹明友和陈瑶，新婚后的第一个七夕，两人都要在岗值守。他们把仪式感提前到8月16日——走进血液中心，完成合计第104次挽袖献血。今年情人节，两人刚领完结婚证，就直奔血液中心。两本结婚证和两本献血证依偎在一起，就是他们关于“爱”的全部注脚。
魏键楠和姚振宇，三亚市中医院的白衣伉俪。一次急救，魏键楠拿着标本冲出诊室直奔检验科，推开门的一瞬，姚振宇已站在仪器旁。四目相对，指尖相触，无需言语。短短数十米的走廊，串联起临床与检验——没有一句“我爱你”，但每一天都在用行动说：你的节奏，我懂。
武汉协和医院，平日里坚守一线的医生们，今天走进集体婚礼。可婚礼一结束，很多人又要回到值班室——浪漫是今天的，守护是每一天的。
七夕的极致浪漫，是牛郎织女一年一度的奔赴。但医者的浪漫，是一天一天、无声无息、不需要被看见的守护。凌晨两点的急诊、上午九点的门诊、下午三点站了四小时的手术台、晚上十点轻轻带上的病房门。这些日常，没有鲜花，没有掌声，甚至没有人知道。 但他们每天都在做，因为他们比谁都清楚：疾病没有节假日，急诊不分七夕还是除夕。
真正的守护，从来都是“不打烊”的。
亲爱的医者，平日里你们守护大家，今天请把守护留给小家；平日里你们爱所有人，今天请把爱留给身边那一个人。但我们也知道，这句祝福多半落空了——你们中的很多人，今天依然在诊室、在病房、在手术台前。
没关系。你们守护生命，我们守护你们。愿你们每一个忙碌的日常，都被看见、被理解、被珍惜；愿你们在守护别人的路上，也有人为你们留一盏灯。
浪漫在今日，但守护，在日常。
敬所有把“守护”活成日常的人。
作者：谭林娜
来 源：好评如潮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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