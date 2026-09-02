“中国游”不只是“哇”，还有“哦”

好评如潮 2026-09-02 11:14:00

“中国太棒了”——从马斯克的点赞到“China Travel”标签累计浏览量突破280亿次，再到2026年上半年入境外国人达2291.4万人次，外国游客正用脚步重新丈量中国。然而，流量只是起点。当“泼天流量”涌来，更本质的问题浮现：这场自发的文化传播，究竟能让世界理解中国多少？

“自来水”点燃火种，“助燃剂”让文化传播无障碍。“甲亢哥”等海外博主的镜头，让世界看到了一个与西方媒体报道中完全不同的中国。真实、鲜活、没有距离感，每一个普通人的分享都是一粒火种。但火种虽亮，若没有系统化助燃，终究难以燎原。火锅、熊猫、无人机表演固然吸引眼球，但文化形象过于单一；猎奇式惊叹很真实，却离深层“理解”尚有距离。“自来水”负责让人“看见中国”，而“助燃剂”需从政策、渠道、内容上系统发力，让文化传播从偶发走向常态。

“摆渡人”架起桥梁，“共通语”让跨文化沟通无隔阂。西方游客在故宫看到宏伟建筑，而非“天人合一”；在茶馆喝到龙井，而非东方哲学。这种“看得见形式、读不懂内涵”的困境，是跨文化传播必须跨越的鸿沟，而能进行深度文化讲解的多语种导游严重短缺。“文化摆渡”不是简单翻译，而是思维方式桥接——“道法自然”需对照西方自然哲学，“己所不欲，勿施于人”与康德道德律令异曲同工。培养更多“摆渡人”，让他们既懂中国也懂世界，跨文化沟通才能真正无隔阂。

“体系化”织就网络，“烟火气”让文化输出无断层。文化传播的体系，不必正襟危坐地“教”，只需自然而然地“活”，以真实日常为经纬——菜市场的讨价还价、街头巷尾的象棋对弈、村寨节庆的载歌载舞，这些最朴素的生活场景，恰是文化最自然的输出方式。体系的意义，在于把这些散落的“烟火气”串联起来：设计沉浸式街巷路线，让游客走进寻常百姓家；培育社区文化向导，让本地人讲述本地事；用好短视频平台，让日常瞬间直达海外屏幕。体系是骨架，烟火是血肉，两者兼备，文化输出才不会断层。

“中国游”的火热，让每一位外国游客都成了中国文化走向世界的“种子用户”。从故宫的飞檐斗拱到菜市场的鲜活吆喝，从“和而不同”的包容胸襟到“天人合一”的东方哲思，五千年文明沉淀出的独特韵味，无须刻意雕琢便已动人。真正的文化传播，不是让游客带走几张照片，而是让他们带走一个“能解释中国为什么是中国”的认知框架。“自来水”点燃了火种，系统化的文化翻译，才能让这把火烧得更旺、传得更远。

作者：钱忠源

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本文转自：温州新闻网 66wz.com