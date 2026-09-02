人形机器人的“中国速度”，背后还有一张文化底牌

好评如潮 2026-09-02 11:15:37

第二届世界人形机器人运动会正在北京国家速滑馆“冰丝带”进行。来自16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，规模是去年的四倍。开幕首日，机器人在百米预赛中跑出9秒39、原地跳高2.88米，双双打破人类纪录。

比“跑得更快”更值得关注的，是赛制的悄然升级——今年新增了21项场景赛，覆盖家庭、酒店、物流、应急等九大领域。从衣物整理、灭火作业到熟食制作，考验的不再是速度，而是“能不能在真实环境里干得了活”。中国电子学会理事长张峰说，人形机器人正“从舞台上动起来、赛场上跑起来，向家庭里用起来、工厂里干起来”进化。

赛场上跑得再快只是开始。“得了奖牌就拿订单，出了赛场就进现场”，这句口号点明了运动会的真正意图：让机器人从“表演”走向“干活”。场景赛的设置，正是在为机器人进入真实世界铺路——让它们在压力测试场里摔打、磨合，直到真正“干得了活”。

数据印证了这一趋势。2026年上半年，中国人形机器人出货量已超4万台，全球占比达到97%。中国不仅是技术追赶者，更是产业化的领跑者。一台整机从图纸到样机，已能做到不出大湾区。产业的“军团效应”正在形成，从研发到量产，链条正在加速打通。

但“领跑”的原因，除了技术投入和政策支持，还有另一层容易被忽略的底色——文化。

有评论者注意到一个有趣的对比：中国神话里的孙悟空、哪吒，都是类人形象，且始终是人类的伙伴；而西方科幻叙事中，从《弗兰肯斯坦》到《终结者》，对智能造物的想象多带着警惕和敌意。《银翼杀手》里的复制人、《机械姬》里的AI，都在讲述“造物终将背叛造物主”的恐惧。这种“人机对立”的文化基因，让西方社会对机器人技术天然多了一层戒备。

反观中国，“类人形象与人和睦共处”的文化传统，天然孕育了对人形机器人的包容心态。当技术还在实验室里迭代时，社会对“钢铁伙伴”的接纳度，本身就是一种隐性的“软实力”。正如有评论指出，这份文化差异正在转化为产业优势——国内包容的氛围，为人形机器人发展拓宽了空间，为大规模商用创造了社会基础。

当然，机器人全面走进生活，技术关要过，伦理关也要过。谁为机器人的行为负责？如何防止数据滥用？人机共融的边界在哪里？这些问题，中国和世界其他地区一样，都还在探索中。但大众对科技的包容心态，已是产业突围不可或缺的土壤。

让机器人“干得了活”，中国不仅有技术底气，还有一张文化底牌。当赛场上的“钢铁运动员”奔向工厂和家庭，它们脚下这片土地的接纳度，本身就是一种看不见的竞争力。

作者：张智涵

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com