别被台风“闭眼”迷惑，莫把预警当“耳旁风”

好评如潮 2026-09-02 11:17:05

近段时间，台风频频影响温州，前脚刚送走一波风雨，后脚“沙德尔”又带着庞大的身躯逼近。当前，各地正严阵以待，全力做好防汛防台各项工作。面对来势汹汹的台风“沙德尔”，我们不仅要看到狂风暴雨的显性威胁，更要警惕麻痹大意、侥幸心理等隐性风险。

近期，关于“沙德尔闭眼”的讨论引发关注。不少群众看卫星云图发现台风中心风眼被云层填满，便误以为台风“没戏了”、要散了。事实上，台风“闭眼”（眼壁填塞）并不意味着风险解除，反而说明其破坏力正在向外围扩散，带来的暴雨和次生灾害风险一点都没少。此外，台风路径受多重天气系统影响，充满变数，即便最终擦肩而过，其外围环流带来的强降雨也可能引发山洪、滑坡等灾害。

防御台风，从来不是靠赌概率，而是做好最充分的准备。我们必须摒弃经验主义，树牢底线思维、极限思维，以工作的确定性对冲风险的不确定性。

要将防线前移，把“笨功夫”下在风雨之前。加强巡查山塘水库、地质灾害隐患点，提前加固工地设施，加紧排查城市低洼易涝区，果断转移危险区域群众，抓紧储备应急物资……每一项举措看似繁琐，却是应对极端险情的关键。只有把困难估计得更充分一些，把风险思考得更深入一些，才能在关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。

要坚决摒弃侥幸心理，“宁可十防九空，不可失防万一”。面对反复拉响的台风警报，少数人难免产生“狼来了”的疲劳感，认为提前防范是“小题大做”。然而，看似“小题大做”的防御举措，实则是对生命最有力的守护。在自然灾害面前，风险充满不确定性，我们不能有任何“赌一把”的侥幸心理。万全的防御准备，付出的是可预估的成本；灾害来袭防御缺位，造成的则是不可估量的损失。

要凝聚全民合力，在“同频共振”中筑牢坚固防线。气象部门的预警一日不解除，我们心中的安全弦就一刻不能松。阳台上的花盆该收的赶紧收进屋；停在低洼处、大树下、广告牌旁的车辆，务必尽早挪至地势较高处；家中不妨备足两三天的饮用水与方便食品。这些看似琐碎的事情，是我们在关键时刻抵御风雨、护佑平安的底气。

狂风暴雨总会过去，但防御措施必须做在前面。只有把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，把每一项防御工作落实到人头、细化到末端，我们就能在风云变幻中牢牢掌握主动权，用坚如磐石的防线，护佑江河安澜、万家灯火。

作者：戴志胜

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本文转自：温州新闻网 66wz.com