“扶不扶”再成考题，莫让“和稀泥式调解”寒了善意之心

好评如潮 2026-09-02 11:18:29

近日，湖南衡阳一老人身体不适在茶馆门口凳子上休息晕倒，店主帮扶送医后老人离世遭索赔10万元，最终在相关部门协调下支付了1.9万元。此事因“法律无责却仍需赔偿”的巨大争议，让“扶不扶”这一老问题再次成为拷问社会良知与法治成色的严峻考题。

调解失了“准星”，善意便被标上了“市价”

这起事件的本质，并非复杂的法律疑案，而是一次基层调解尺度的存在明显的法理瑕疵。监控画面铁证如山，法律专家意见清晰明确，店主无行为、无过错、无因果，即无侵权赔偿责任。然而，在“死者为大”“维稳为先”的陈旧思维主导下，调解程序跳过了“明辨是非”的必经步骤，直接进入了“讨价还价”的息事模式。这种操作，无异于将受助者家属的悲痛情绪，直接换算成了对施救者的“道德税”。

“寒蝉效应”一旦形成，社会温情的链条便会断裂

相较于个案是否得到圆满解决，舆论更担忧其带来的长远冲击。这起事件最危险的信号在于，它向全社会传递了一个隐性规则——在没有过错的情况下伸出援手，依然可能面临不可预知的经济风险与精神损耗。当“行善有风险，介入需谨慎”成为条件反射式的自我告诫，那么社会最宝贵的互助互信根基，便在一次次“好人没好报”的冷雨中松动。

纠偏不能止于退款，必须补上制度的“缺口”

值得庆幸的是，舆论的追问推动了事件的良性进展，当地司法部门已介入并表示款项将全额返还。但纠偏不能止步于退钱了事，必须以此为契机，为“和稀泥式调解”彻底画上句号。首先，要压实调解程序的“法治前置”原则，明确对责任清晰的案件，调解的第一要务是普法释法，而非劝和促赔；其次，要严肃对待借“闹”施压、扰乱秩序的行为，依法将“维稳成本”从守法者身上移开，让维权回归理性轨道；再者，应进一步完善见义勇为保障机制，探索设立专项救助保险或补偿基金，将意外风险从个体善意身上剥离，实现社会共担。

莫让善者寒心，莫使正义蒙尘。修复这1.9万元带来的“信任裂痕”，需要的不只是一次退款，而是一整套让“好人敢扶、法理能断、闹事受惩”的制度闭环。唯有如此，当下一次有人倒在街头，那双想要搀扶的手，才能在阳光之下伸得坦然、扶得坚定。

作者：杨子

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com