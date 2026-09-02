今年台风为何反常？如何应对？

好评如潮 2026-09-02 11:21:07

截至2026年8月25日，西北太平洋和南海已生成21个台风，较常年同期偏多9个，海面甚至出现四个台风同时活动的罕见情形。今年台风为何如此密集？我们又该如何看待提前防范的必要性？这些问题不能止于气象科普，更应触及成因、破坏方式和决策逻辑三个层面。

厄尔尼诺与全球变暖的叠加效应

今年台风活动的极端性显著增强，其重要驱动因素之一，是正在发展中的超强厄尔尼诺事件。赤道中东太平洋海温持续异常升高，改变了大气环流的基本格局，使得西北太平洋台风生成区域明显偏东，远海对流活动增强、季风槽位置和强度发生改变，为长生命史台风和强台风生成提供了有利的动力和热力条件。然而，厄尔尼诺是周期性自然现象，历史上的厄尔尼诺年并不都出现如此高频的台风活动。真正值得警惕的是，全球变暖正在为每一次厄尔尼诺叠加额外的“能量加成”。海洋吸收的过剩热量，使得台风生成海域的海温普遍偏高，台风在发展过程中可获得更充沛的水汽和热量供给；同时，台风生成位置偏东，意味着其在海上积蓄能量的路径更长，最终登陆时强度可能更高、影响范围更广。

台风从不是单一灾害，而是“复合打击”

台风的杀伤力，不只停留在登陆的那一刻。7月，台风“巴威”在台州玉环和温州乐清登陆，成为1949年以来7月登陆浙江的最强台风。当人们以为威胁已随台风过境而消退时，其残余“势力”却在千里之外的沈阳降下突破历史极值的特大暴雨，城市陷入严重内涝。“巴威”留下的创伤尚未抚平，“白海豚”接踵而至。8月，“白海豚”再次于该区域登陆，过程面雨量位列1949年以来登陆浙江台风第一位，引发多地发生严重内涝和洪水。短短一个月内，这片土地被反复撕扯，前期受灾区域尚未恢复，新一轮风雨已至。风、雨、潮、涝往往同时或相继发生，电力、通信、供水、交通环环相扣，一条线缆中断便可能触发连锁反应。预警能否送达每一位弱势群体？物资能否支撑多轮消耗？救援能否抢在交通中断之前？这些细节，才是决定损失规模的关键。台风的真正威胁，从来不在于等级高低，而在于它冲击的是整个社会系统中最容易被忽视的薄弱节点。

提前防范不是“过度反应”，而是理性的风险对冲

每次台风过后，总有人以“最终风雨不大”为由，质疑提前停工停课、人员转移、物资储备等防范措施是否“小题大做”。这种论断背后，是一种基于结果倒推的逻辑谬误——用一个已经确定的路径结果，去否定事前面对不确定性的必要防备。台风的路径预报至今仍存在数小时到数十公里的误差范围，所谓“可能登陆”意味着有数种甚至十余种演变可能，而防灾准备必须覆盖其中的绝大多数情景。提前清障、预置救援力量、组织群众转移，这些行动的成本是可控的、可见的；而一旦放任极端情形发生，人员伤亡和财产损失是无法挽回的。提前防范的本质，是面对不可完全预测的自然现象时，做出最小化最大后悔值的理性选择。这不是“胆小”，而是对概率和风险的清醒认知；不是“浪费”，而是用确定的有限成本去对冲不确定的极端损失。宁可备而不用，不可用而无备。

今年台风的“超常表现”，极端天气不再是小概率事件。面对这一趋势，我们要做的不是事后评判预警是否“准确”，而是把每一次台风都当作检验应急体系、提升社会韧性的实战机会。风终会停息，但唯有把警觉提前、把准备做足，才能在未来的每一次风雨到来时，守住安全底线，保住更多安宁。

作者：吴冰冰

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com