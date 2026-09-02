三战台风见韧性 前置防御护安澜

好评如潮 2026-09-02 11:22:36

今年入夏以来，极端气象现象愈发凸显，西北太平洋台风活动异常活跃，频次、强度均高于常年。短短两个多月时间，温州连续三轮遭遇台风及强降雨天气侵袭，密集程度历史少见。反复来袭的风雨，不仅对城市基础设施、水利水系形成持续性承压，更对地方应急治理能力、基层执行力和群众防灾意识，开展了一轮高强度、不间断的实战检验。

多轮台风叠加，最大的挑战在于灾害风险的累积效应。连续降雨让山地土层长期处于饱和状态，河道、水库水位居高不下，城市排水系统长期高负荷运转。即便后续台风强度有所减弱，但只要出现短时强降雨，就极易引发山体溜坡、局部内涝、山洪等次生灾害。不同于单次天气过程的快速过境，连环台风带来的是“旧伤未愈、新险又至”的被动局面，设施修复、物资补给、人员休整都被持续压缩，防灾压力层层叠加。

频繁预警、反复备战，也容易让部分群众产生松懈心态。有的市民依据局部体感和过往经验，主观弱化风险预判，认为多次预警之后并未出现极端灾情，防御举措略显多余；还有人对台风云系变化存在认知误区，误以为云层填塞、风眼减弱就是险情解除。事实上，台风天气系统复杂多变，路径、强度、影响范围随时调整，外围环流带来的暴雨大风，往往比台风本体更具隐蔽破坏力。防灾工作从来不能凭经验预判，更不能赌概率、存侥幸。

面对连续风雨考验，温州始终坚持底线思维，以确定性的主动防御，应对不确定性的极端天气。每一轮台风预警启动后，各地迅速进入临战状态，全方位压实防控责任。气象、应急、水利、交通等部门联动值守，动态跟踪雨情风情，多渠道滚动推送权威预警信息。沿海区域严格落实停航、闭园、船只回港等硬举措，城乡重点风险区域开展常态化巡查排查，紧盯低洼地段、危旧房屋、在建工地、山塘水库等薄弱点位，全力把隐患消除在萌芽状态。

生命至上，是防台工作最硬核的底色。各地坚持人员转移前置、风险管控前置，聚焦山区村落、老旧片区，重点盯防高龄老人、留守家庭等特殊群体，耐心做好劝导安置工作。在持续暴雨引发的地质风险面前，平阳山门镇就凭借细致排查、提前转移，成功规避山体滑坡造成的人员伤亡，用一次实战印证了“早排查、早预警、早转移”的关键价值，为连续防台工作写下生动注脚。

风雨一线，最动人的是众志成城的力量。基层干部日夜坚守岗位，奔走在村居一线排查隐患、疏导群众；各行业保障队伍枕戈待旦，全力守护城市运行秩序；广大市民主动配合避险举措，自觉规避各类风险行为，形成全民参与、共护平安的良好氛围。从快速响应的应急体系，到扎根一线的基层力量，再到主动自律的社会公众，层层筑牢了抵御风雨的安全屏障。

极端天气常态化已是新形势，防灾减灾没有终点，唯有常备不懈、久久为功。连续三战台风的经历，既是严峻考验，更是治理能力迭代升级的契机。在一次次风雨淬炼中补齐短板、积累经验、凝聚共识，持续提升城市防灾韧性，才能在变幻莫测的极端天气面前从容应对，稳稳守护一方山海安澜、万家平安。

作者：林瑶

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com