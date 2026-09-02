糖纸翻红，中国设计靠什么“硬控”外国人？

好评如潮 2026-09-02 11:23:52

最近，大白兔奶糖等国产食品的经典包装设计在海外社交平台上走红出圈，引发全网关注，不少外国网友评价，大白兔糖纸“绝对是平面设计领域的杰作”。大白兔糖纸海外翻红，从来不是偶然的流量狂欢，而是传统文化的底蕴支撑、平民视角的情感加持等因素共同作用下的奇妙化学反应。

中华文化历久弥新，传统经典自带“流量”。中国传统文化是一座取之不尽、用之不竭的资源宝库，部分国产食品的经典包装，恰恰善于从中汲取灵感，将传统元素与现代审美巧妙融合，让外国友人也能直观感受到气韵生动的中国之美。像中华老字号冠生园出品的大白兔奶糖，选取了在中国传统语境中承载着长寿、祥瑞、温和美好寓意的兔子作为糖纸核心图案，很容易让人联想到神话中陪伴嫦娥的玉兔。这些国产食品的经典包装，在文化共鸣中传递东方温度，在守正创新中“圈粉”世界。

平民视角贴近人间烟火，轻松叙事更显“接地气”。在快节奏的互联网时代，不少国产食品的经典包装能够跨越语言与地域的壁垒成功“翻红”，靠的从来不是花哨的营销噱头，而是扎根生活、带着生活“体温”的创作，像中华老字号瑞安“李大同”出品的双炊糕，当一张印着传统纹样的包装纸被人从糖身剥下、展平、夹进书页时，这件原本普通的食品包装就被重新赋予了意义，变成了棱角分明、鲜活可感的生活记忆。这份从生活土壤里生长出来的东方美学力量，不仅串联起一代代温州人的集体记忆，更能让不同文化语境下的受众，聆听到中国设计里蕴藏的文化“心跳”。

经典老包装在海外走红，也为本土设计发展带来了新的启示。真正打动世界的好设计，从来都不是为了迎合西方审美刻意改弦更张的结果。越是扎根自身文化脉络、守住自身文化特质的设计，越能凭借独特的东方质感赢得全球受众的喜爱。大白兔奶糖没有把兔子换成赛博朋克风格，也没有在糖纸上堆砌英文标语，它只是安安静静做了六十余年的自己，却让世界主动凑近了看。同时，真正有生命力的设计，从来都不是“飘”在半空中的艺术创作。只有扎根普通人的日常生活，接住人间烟火的浸润，才能沉淀出跨越山海的动人魅力。一张包装纸、一个老式糕点盒，这些寻常之物，恰恰构成了中国文化最自然的出场方式。

透过中国设计这扇窗，世界看到的不只是东方美学的独特魅力，更是一个热气腾腾、生机勃勃的当代中国。当外国人对中国设计的新奇观感，逐步沉淀为对中式生活方式、中式价值内核的深层体悟，跨文化交流的动人力量正在其中悄然涌动。方寸糖纸虽小，却映照着一个文明古国在现代世界从容自信的模样：不急于解释自己，不刻意讨好谁，只是把属于自己的美稳稳地摆在那里，便能吸引人驻足。

作者：刘成

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com