用“笨功夫”换“真信任”——防台一线用脚步量出的民心

好评如潮 2026-09-02 11:25:09

台风过境，风雨初歇。在浙江温州的防台一线，全体转移群众平安返回家园，生产生活秩序迅速恢复。这份成绩的背后，没有惊天动地的口号，只有一次次敲开的门、一双双跑酸的腿、一颗颗放不下的心。它道出了一个朴素的道理：群众对干部的信任，不是靠“说”出来的，而是靠一件件实事“换”来的。

防台减灾从来不是一场临时突击，而是一项需要持续投入、反复排查、细致落实的系统工作。在温州苍南藻溪镇，从台风生成开始，守在一线的工作人员就要进入高度戒备状态：广播提醒、口口传话、走村入户，提醒群众抢收庄稼、加固设施、保护财物；对道路、沟渠、地质灾害点、小流域易滑坡地段开展风险排查；对危旧房、野外作业、溪流周边等重点区域反复巡查；对需要转移的群众，更要做到一对一联系、点对点护送。这些工作看似琐碎，却关系到群众生命财产安全，容不得半点侥幸。

真正体现担当的，不只是风雨来临时的冲锋，更是风雨来临前的“多想一步、多走一步、多问一句”。投亲靠友的人员是否全部联系到位？企业是否停工停产？野外作业人员是否撤离？溪流边是否还有群众逗留？地质灾害点是否存在隐患？危旧房是否有垮塌风险？每一个问题背后，都可能连着一条生命、一个家庭。反复追问、反复核查，不是多此一举，而是把风险想在前、把隐患查在前、把措施落在前。

防台工作中，最难的不只是“转得出”，更是“稳得住”。群众离开熟悉的家，难免牵挂房屋、庄稼、牲畜和生活用品。如果只满足于把人转移到安置点，工作就只完成了一半。帮助村民喂牛、撒鸡粮、关门窗、搬家具，做好安置点的饮水、就餐、医疗、情绪安抚等服务，看似都是小事，却直接影响群众是否愿意配合转移、是否能在安置点安心停留。群众工作最怕“简单化”，越是在紧急状态下，越要把群众的现实顾虑考虑周全，把服务做到心坎上。

“宁可十防九空，宁可听骂声，也不想听哭声。”这句话朴素却有分量。防台减灾的特殊性就在于，许多风险具有不确定性，许多防范工作未必能被所有人即时理解。有人觉得“管得太多”，有人因为转移而心生不便，也有人因牵挂家中财物不愿离开。但守在一线的人必须守住底线：安全面前没有侥幸，生命面前不能讲人情。宁可把准备工作做得更充分一些，也不能让风险在疏忽中扩大；宁可多听几句抱怨，也不能让一个家庭承受无法挽回的损失。

群众的心声，往往最能说明一线工作的价值。有人感慨“现在的干部真的好”，有人主动配合转移，有人担心大家太辛苦，台风登陆后仍坚持要回家，不愿再给大家添麻烦。这些话语并不华丽，却真实地反映出群众对一线守护者的信任。信任不是喊出来的，而是在一次次上门提醒、一趟趟风雨巡查、一件件具体服务中积累起来的。把群众放在心上，群众也会把这些人当亲人；用脚步守护一方平安，群众也会用理解和支持回应这份付出。

那些不停歇的脚步、不放心的叮嘱、不敷衍的排查、不缺席的守护，应当被看见、被理解、被尊重。对每一个守在一线的人来说，守护一方百姓平安，就是最朴素、最真实、也最有分量的担当。

作者：范兴信

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com