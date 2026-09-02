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暴雨勿外出，积水莫靠近！这些事千万不能做！

温州发布 2026-09-02 14:55:56
受偏东气流影响，昨天以来，温州持续强降雨，多地出现暴雨到大暴雨。预计今天降水仍将持续，全市阴有暴雨，部分大暴雨，暴雨勿外出，积水莫靠近

受偏东气流影响

昨天以来

温州持续强降雨

多地出现暴雨到大暴雨

预计今天降水仍将持续

全市阴有暴雨，部分大暴雨

暴雨勿外出，积水莫靠近

这些事千万不能做

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原标题： 暴雨勿外出，积水莫靠近！这些事千万不能做！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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