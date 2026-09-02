暴雨勿外出，积水莫靠近！这些事千万不能做！
温州发布 2026-09-02 14:55:56
受偏东气流影响，昨天以来，温州持续强降雨，多地出现暴雨到大暴雨。预计今天降水仍将持续，全市阴有暴雨，部分大暴雨，暴雨勿外出，积水莫靠近
受偏东气流影响
昨天以来
温州持续强降雨
多地出现暴雨到大暴雨
预计今天降水仍将持续
全市阴有暴雨，部分大暴雨
暴雨勿外出，积水莫靠近
这些事千万不能做
来 源：温州发布
原标题： 暴雨勿外出，积水莫靠近！这些事千万不能做！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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